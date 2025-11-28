LA NACION

En medio del conflicto con la AFA, Milei no viaja al sorteo del Mundial; cambia el esquema de subsidios en la luz y el gas

La Corte rechazó planteos de empresarios en la causa Cuadernos; Donald Trump frena la inmigración de países del “tercer mundo”. Estas son las noticias de la mañana del viernes 28 de noviembre de 2025

Tapia-Milei

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

