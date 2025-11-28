En medio del conflicto con la AFA, Milei no viaja al sorteo del Mundial; cambia el esquema de subsidios en la luz y el gas
La Corte rechazó planteos de empresarios en la causa Cuadernos; Donald Trump frena la inmigración de países del “tercer mundo”. Estas son las noticias de la mañana del viernes 28 de noviembre de 2025
- El Gobierno va a aplicar un nuevo esquema de subsidios en luz y gas y habrá aumentos. La actualización del régimen se va a implementar desde enero de 2026 y va a reducir el volumen de energía subvencionada. Habrá pérdida de la bonificación para 140.000 familias de ingresos medios, y cambios para industrias y usuarios de ingresos altos.
- La Corte rechazó planteos de empresarios que alegaron que no pagaron coimas, sino aportes de campaña. En una definición importante para el curso del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, el máximo tribunal desestimó recursos de los empresarios que pretendían así eludir el juicio y que sus desembolsos fueran analizados por la justicia electoral. La decisión de la Corte estuvo fundada en que las presentaciones no se dirigían contra una sentencia definitiva.
- Polémica por la dura sanción que la AFA aplicó contra Estudiantes por el “pasillo gate”. El tribunal de disciplina de la AFA sancionó a los once titulares con una suspensión por dos partidos y a Verón con una inhabilitación por seis meses, que deberán cumplir en el próximo torneo oficial. Estudiantes fue el único club que públicamente expresó su disconformidad con la designación a dedo de Rosario Central como campeón.
- Milei no va a viajar a Estados Unidos para el sorteo del Mundial. La cancelación se da en medio del escándalo en la Asociación del Fútbol Argentino y las críticas a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia por la premiación a Rosario Central y la sanción a Estudiantes. El sorteo va a realizarse el 5 de diciembre en Washington.
- Trump anunció la suspensión permanente a la migración a Estados Unidos de todos los países del “tercer mundo”. El mandatario, que no dio especificaciones, impuso la medida después del asesinato de una oficial de la Guardia Nacional en Washington tras el ataque de un ciudadano afgano. El presidente también amenazó con revocar visados concedidos por Joe Biden.
