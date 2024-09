En medio del conflicto por el financiamiento universitario, estudiantes tomaron el Colegio Nacional Buenos Aires

Escuchar

En medio del conflicto entre Nación y universidades por el incremento de partidas presupuestarias, estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires anunciaron este lunes por la tarde la toma del establecimiento educativo durante la noche como medida de fuerza “frente al brutal desfinanciamiento” a las casas de altos estudios.

De acuerdo con un comunicado al que accedió LA NACION, que lleva la firma de Teo Boruchowicz, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires (CENBA), la no respuesta de la administración Milei a los reclamos “perjudica enormemente a los colegios secundarios preuniversitarios”.

Toma del Colegio Nacional Buenos Aires Tadeo Bourbon

Para el caso del Colegio Nacional de Buenos Aires, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), insisten en que, sin recursos, les es dificultoso ofrecer una “educación de excelencia”. “Se vuelve imposible de sostener sin salarios dignos para nuestros docentes y no docentes. No solo la educación de alrededor de 2.500 estudiantes se ve en riesgo, sino que también la calidad de vida de miles de trabajadores en la institución”, remarcan.

Desde CENBA, anticiparon que se llevará adelante una conferencia de prensa el martes en la puerta de la institución -desde las 13-, de la que participaran todos los titulares de otros centros de estudiantes, representantes gremiales, docentes y no docentes. Tendrá por objeto visibilizar la problemática.

Toma del Colegio Nacional Buenos Aires Tadeo Bourbon

La medida de fuerza ocurre a días de la segunda marcha universitaria -se celebrará este miércoles desde las 17 frente al Congreso de la Nación- contra el Gobierno por el “vaciamiento a la educación” en lo que va del año. Asistirán a la convocatoria agrupaciones universitarias y gremios docentes.

El reclamo

Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), dijo que 2024 ha sido un año tortuoso para las instituciones públicas, y esta movilización es una respuesta a la falta de soluciones concretas para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios. Moriñigo también advirtió que, si el Presidente decide vetar la ley de financiamiento universitario antes de la marcha, el objetivo será solicitar el apoyo de los diputados para que respalden la iniciativa.

Los rectores y gremios universitarios señalaron que el problema no radica únicamente en el financiamiento, sino también en las prioridades del gobierno nacional. “El retraso salarial de los trabajadores universitarios alcanza los 50 puntos respecto de la inflación, y los salarios son un 20% inferiores a los del resto de los trabajadores estatales”, comentó Moriñigo. En este contexto, los rectores exigen que se atiendan las demandas salariales y se reabran las instancias de diálogo.

Toma del Colegio Nacional Buenos Aires Tadeo Bourbon

A pesar de las diferencias entre las partes, el Ministerio de Capital Humano reafirmó su intención de continuar el diálogo tanto con los rectores como con los gremios, subrayando que es necesario un intercambio fluido para abordar los problemas estructurales de las universidades. Por otro lado, gremios y rectores mantienen su postura de continuar con las medidas hasta alcanzar acuerdos que aseguren la estabilidad financiera y laboral de las universidades públicas.

La cartera que dirige Sandra Pettovello insiste que los gastos de funcionamiento para las universidades se incrementaron en un 270%, y se transfirieron más de $49.000 millones adicionales para los hospitales universitarios. En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), estas transferencias cubrieron el 94,8% del pedido adicional realizado por la institución. Junto a ello, y a diferencia de gestiones anteriores, destacan que estos giros se realizaron en tiempo y forma.

La convocatoria de Cristina Kirchner

En paralelo con el anuncio de la toma del Nacional Buenos Aires, la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, grabó un mensaje en homenaje al 35° aniversario de la Universidad de Quilmes y convocó a la marcha universitaria que se realizará en 48 horas contra el veto al financiamiento de las universidades públicas.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza publicó el video en su cuenta de X y escribió: “Miles y miles de pibas y pibes van a manifestarse en defensa, no solo de su presente sino, fundamentalmente de su futuro”. “Este es un mensaje para la UNQUI, o sea, para nuestra querida Universidad de Quilmes. Mayra me recordó que cumplen 35 años y no quería estar ausente en este nuevo aniversario. Sobre todo en momentos como los que está atravesando, en general, la educación en nuestro país, pero, muy en particular, la situación de la universidad nacional, pública y gratuita, en la que me siento hija y tributaria”, comenzó Cristina.

¡La @UNQoficial cumple 35 y @CFKArgentina envió su saludo! Además convocó a la marcha del 2 de octubre donde miles y miles de pibas y pibes van a manifestarse en defensa, no solo de su presente, sino fundamentalmente de su futuro. pic.twitter.com/JoxxIDaedw — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 30, 2024

En ese marco, apuntó contra el plan del Gobierno: “Su desfinanciamiento significa clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente, que caracterizaron a una Argentina donde el hijo o la hija de un trabajador podía ser presidente o presidenta. Sé de lo que estoy hablando, sé que es verdad porque soy un testimonio de esa Patria que tanto añoramos. También sé que este miércoles, 2 de octubre, miles y miles de pibas y pibes van a marchar en defensa, no solo de su presente sino, fundamentalmente de su futuro. Feliz aniversario querida UNQUI y, como siempre, a marchar al frente por nuestras ideas”, concluyó.

LA NACION

Temas Colegio Nacional de Buenos Aires