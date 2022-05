En menos de 24 horas chocó dos veces en el mismo lugar de la misma ruta

SANTA FE.- Bien conocida es aquella sentencia marcada en la llamada “Ley de Murphy”: “Si algo malo puede pasar, pasará”. Le ocurrió a un vecino de la localidad de Chabás, al sur de la provincia de Santa Fe, que en solo 24 horas protagonizó dos accidentes de tránsito en la misma Ruta Nacional 33. Por el primero estuvo internado en Casilda y el jueves, cuando regresaba al pueblo donde reside, en el mismo lugar de la misma ruta, protagonizó un nuevo accidente. Este último no fue tan grave, por lo que no sufrió heridas de consideración.

Según el relato de los familiares de la víctima –su nombre no fue proporcionado por la Policía de Santa Fe-, el miércoles en horas de la noche se produjo un choque frontal entre un camión y el vehículo que conducía la víctima. Fue en la Ruta Nacional 33, al sur de Casilda, departamento Caseros, 215 kilómetros al sur de la capital provincial.

Como consecuencia del impacto, el auto terminó en la banquina y su conductor debió ser atendido por el Servicio Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES), que lo trasladó hasta un hospital.

Dado de alta, el jueves a la mañana el herido era trasladado en un vehículo familiar con destino a Chabás. Otra vez la fortuna no estuvo de su lado: en el mismo lugar del accidente de la noche anterior, cerca de las instalaciones del Frigorífico Mattievich, hubo otra colisión que tuvo como protagonista a la misma persona accidentada.

Un hombre mayor, ocupante del vehículo donde viajaba el accidentado la noche anterior, dijo en declaraciones a Radio Casilda que trataron de detenerse en ese lugar para poder encontrar pertenencias que se habían perdido la noche anterior.

“Frenamos porque queríamos buscar una llave que perdimos anoche (por el miércoles) en la ruta. Pero el conductor del camión que venía detrás no vio ni siquiera las balizas puestas y nos chocó. Por suerte, la velocidad del camión no era alta por lo que el impacto no fue grave y no hubo heridos de consideración”, aclaró.

Sin embargo, nuevamente los servicios de emergencia se activaron, fueron al lugar y atendieron a los damnificados, que al cabo de unas horas pudieron finalmente arribar a su lugar de residencia y contar las experiencias.

El tránsito fue desviado producto de este nuevo siniestro, pero se normalizó tiempo después.