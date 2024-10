Escuchar

El eclipse solar anular es hoy, miércoles 2 de octubre. Se trata de un fenómeno astronómico por el cual se puede ver cómo la Luna pasa por delante del Sol y se podrá disfrutar desde el territorio argentino. En algunos puntos de nuestro país se podrá divisar el anillo de fuego, que es cuando el satélite natural se alinea con el astro, por lo que los rayos solares quedan por fuera de la superficie oscura del fenómeno. En ese sentido, muchas personas se preguntan por dónde pueden seguir este evento en vivo.

Cabe recordar que en este tipo de fenómeno el cielo no se oscurece completamente, como sí sucede en un eclipse total, debido a que la Luna no llega a tapar por completo al Sol. De hecho, no se puede ver tampoco la Luna frente al Sol, ya que un 4% de la superficie de la estrella quedará sin ocultar, en lo que se denomina popularmente como “anillo de fuego”, por el haz de luz que rodea la circunferencia del satélite.

El anillo de fuego se podrá ver desde la provincia de Santa Cruz Unsplash

En qué canal pasan el eclipse solar anular hoy, 2 de octubre

Habrá varios canales que transmitirán en vivo el eclipse solar anular que ocurrirá esta tarde. Por su parte, LN+ ofrecerá una amplia cobertura del eclipse, por el cual se podrá ver el momento exacto en que ocurre el anillo de fuego. Esta se podrá seguir tanto por la televisión como por su canal de YouTube.

Aquellos que lo quieran ver desde su televisión, pueden hacerlo en los siguientes canales y plataformas, según el prestador de cable:

DirectTV: 715 y 1715

Cablevisión: 19 Clásico y Digital, HD y Flow

TDA (Televisión Digital Abierta): 25.3

TeleRed: 18 Básico y Digital

TeleCentro: 1 y 705 Digital

Antina: 6 Digital

Supercanal: 9 Digital

En tanto, habrá otras formas disponibles para observarlo de forma online y gratuita. El Parque Nacional Patagonia, ubicado en Santa Cruz ―la provincia de la Patagonia que tendrá una vista privilegiada del evento―, emitirá imágenes del eclipse. Por su parte, el Planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires lo pasará a través de su canal de YouTube.

Además, un equipo de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata viajará a Santa Cruz para analizar el fenómeno. Desde allí transmitirán el eclipse a través del canal de YouTube de la universidad.

A qué hora es el eclipse solar anular de hoy

Con diferencia de pocos minutos según la localidad, desde la costa a la cordillera, todo el eclipse transcurrirá entre las 16 y las 18.20 aproximadamente, alcanzando su máximo cerca de las 17.25.

En tanto, la anularidad durará 6 minutos y 20 segundos en el sector central de la franja del eclipse.

Dónde y cómo ver el eclipse solar desde la Argentina

El eclipse solar anular puede verse desde toda la Argentina, pero hay sitios desde los cuales se podrá observar de forma privilegiada. De acuerdo al sitio oficial de Ambiente, que depende de la vicejefatura de Gabinete, el eclipse solar anular atravesará la región austral de América del Sur, pasando por Chile y la Argentina. En nuestro país se destaca Santa Cruz como la principal provincia de la Patagonia para ser testigos de este evento.

Para ver el eclipse solar anular, dos sitios se ofrecerán como puntos únicos para su observación: el sector La Ascensión, perteneciente al Parque Nacional Patagonia (APN) y ubicado al pie de la meseta del lago Buenos Aires; y diversos espacios dentro del sector Cañadón Pinturas, que contiene un tramo del río Pinturas y uno de los accesos al Parque Provincial Cueva de las Manos.

En tanto, para las áreas que se encuentran en el centro del país, el eclipse será parcial, por lo que el máximo de ocultamiento se ubicará en el 50%. La ocultación se dará en diferentes porcentajes y horarios, según la ciudad desde el que se observe el fenómeno. En la ciudad de Buenos Aires se podrá observar con lentes o cámaras a partir de las 16.23 cómo la Luna empieza a cubrir al Sol y el máximo ocultamiento se dará a las 17.38. En Ushuaia se verá el fenómeno unos 15 minutos antes. Mientras que, en Salta los tiempos de observación serán más similares a Buenos Aires.

LA NACION