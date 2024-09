En reclamo de mejoras salariales, los trabajadores del Garrahan harán un paro de 24 horas este miércoles

Escuchar

Después de varias manifestaciones, entre las que se contaron dos abrazos solidarios, los trabajadores del Hospital Garrahan harán un paro este miércoles 4 de septiembre en reclamo de mejoras salariales. La medida se debe a “la falta de respuestas” por parte del gobierno de Javier Milei y de la administración porteña, a cargo de Jorge Macri.

Si bien la convocatoria es a un cese de actividades durante las 24 horas, la protesta tendrá su punto álgido pasado el mediodía. Según está previsto, los empleados se concentrarán a la 13 en el puente ubicado sobre la calle Brasil, donde también se hará “un semaforazo”.

“El hospital atraviesa una situación bastante desesperante y, otra vez, la pelea es por el salario, por las condiciones de trabajo. Se ha generado un movimiento bastante transversal en el hospital de todo el equipo de salud, porque la verdad es que la caída del salario es muy abrupta y nos pone a todos en una situación de no poder pagar los gastos”, sostuvo la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana.

‼️ Este miércoles 4/9 1er PARO en el HOSPITAL GARRAHAN 👇🏽



🔥 Bajo la consigna "la salud de las infancias y el Garrahan SON ESENCIALES"



⭕️ Paro de 24 hs de todo el personal.

⭕️ 13 hs. Semaforazo y Concentración en el Puente sobre calle Brasil (Fichamos a la entrada y salida).+ pic.twitter.com/hhSadyKJkw — Asoc. Profesionales y Técnicos - Hospital Garrahan (@APyT_Garrahan) September 3, 2024

La planta personal del centro de salud pediátrico -que depende en el 80% de Nación y el 20% restante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- exige un 100% de recomposición salarial, un salario mínimo de $1.400.000, así como la eliminación de “la confiscación al salario, mal llamada impuesto a las ganancias”.

“La salud de las infancias y el Garrahan son esenciales”, señala una de las principales consignas, entre las que también remarcan que “sin salarios dignos para el equipo de salud no hay hospital público”.

Luego de varias acciones que apuntaron a visibilizar el conflicto debido a la pasividad de las autoridades sanitarias frente a los reclamos por las vías formales, hace dos semanas, en una asamblea “abierta a todos los trabajadores del hospital” decidieron avanzar y convocar al paro.

“La Asamblea reflejó la situación desesperante de trabajadores y trabajadoras que no llegan a pagar las cuentas mensuales de su familia, transporte, alimentos, alquiler, luz, gas etc., y que la situación no se soporta más”, expresaron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) de la prestigiosa institución médica.

En tanto, remarcaron que “las autoridades reconocen que el reclamo es legítimo, que los 1700 trabajadores del Garrahan no alcanzan la canasta familiar de $700.000 y sostienen que si bien el reclamo es considerado válido también en el Ministerio de Salud, es rechazado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Estudiar 15 años en una carrera de salud para después encontrar que el sueldo no alcanza para vivir, es una locura. Y es una locura como gobierno no sostener eso (un sistema de salud público de calidad), porque nosotros tenemos un sistema de salud y profesionales que están muy prestigiados, que los buscan en el mundo”, había dicho la secretaria general de la APyT.

