En una reunión muy tensa, diputados opositores lograron dictaminar la regulación de las apuestas online

Tras una tensa reunión de comisiones que incluyó insultos y un careo entre Maximiliano Ferraro y Silvana Giudici, diputados opositores lograron emitir un dictamen de mayoría para regular las apuestas online. La Coalición Cívica, con el aporte de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que aglutina a los radicales críticos, consiguió 90 firmas y así avanzar con su propuesta.

La discusión sobre los dos dictámenes que circularon esta mañana en el plenario de cinco comisiones –Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes– se centró en la prohibición de la publicidad.

El dictamen que finalmente obtuvo la mayoría enumera todos los sitios en donde se prohibiría la promoción de las apuestas deportivas y online. Abarca desde plataformas, redes sociales, cartelería en la vía pública, medios de difusión hasta publicidad no tradicional (PNT) o auspicio de equipos deportivos o deportistas en forma individual, e incluye también la prohibición de los bonos de bienvenida y alcanza a influencers.

El que promovía el Pro junto con la UCR y los libertarios, se limitaba a decir que se prohibía toda publicidad “tanto de forma directa como indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación”. Se escudaron en que esta legislación podría afectar la libertad de expresión y sentar un precedente.

“Incurre en algunas cuestiones que serían realmente complicadas para evaluar la constitucionalidad de la norma. Lo que no vamos a hacer es avanzar en cuestiones que puedan lesionar otros derechos, como por ejemplo la libertad de expresión y de contenidos en internet. No nos parece que haya que regular de esta manera específica las redes sociales porque esto abre la puerta no solo para intentar limitar conductas como la promoción del juego online”, planteó Giudici (Pro).

Ferraro, cuando fue su turno, había marcado: “Somos muy claros en que no solamente es la prohibición a través de medios, sino que tiene que ver con clubes de fútbol, camisetas, publicidad en vía pública. Similar a lo que fue el avance en la prohibición del tabaco”. Luego, leyó el artículo ocho de la norma que enumera la extensa lista de dónde se probaría la publicidad.

Tenso intercambio

Mientras avanzaban las exposiciones, el intercambio entre los dos legisladores continuó hasta que Giudici lanzó: “Sos un hijo de puta”. Se lo decía a Ferraro, que había dicho: ¿Qué pasa con Codere y Angelici?”.

El diputado de la Coalición Cívica se acercó hasta donde estaba la diputada y continuaron la discusión a los gritos, mientras otros legisladores se acercaban para separarlos. Mónica Frade, también de la CC, y quien presidió la reunión, le solicitó a Giudici que se retire. “Soy civilizada y no integro un gobierno de locos”, le dijo también.

El viernes pasado, el Ministerio de Capital Humano anunció la salida de Yanina Nano Lembo del área social y dio a conocer a su reemplazante, Juan Bautista Ordoñez, como nuevo Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Entre su trayectoria en el sector privado, Ordoñez fue CEO de Codere, una de las principales empresas de apuestas, que actualmente es sponsor de la camiseta de River Plate. Es por esto que desde la oposición sospechan que hoy apareció otro dictamen para regular las apuestas online.

“Quizás por esos intereses económicos, oscuros hoy tenemos dos dictámenes”, dijo Martín Soria, actual diputado por Unión por la Patria y exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Los opositores recordaron también que la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó el mes pasado a los adolescentes a partir de los 13 años a operar en el mercado de capitales. “Nosotros por un lado queremos avanzar, pero desde el gobierno y desde las propias resoluciones del Gobierno se va para otro lado”, consideró Mónica Schlotthauer, del FIT.

“Siento dolor de que algunos diputados hayan hecho una bandera de esto y de que mucha de las cosas que pasaron hoy tengan que ver con que la prensa está mirando y no con el objetivo y el propósito de esta ley que es poner límites a un problema que está generando estragos”. Así cerró Frade el debate que tuvo que ser interrumpido en varias ocasiones.

“El gobierno me puso cinco comisiones para que no saliera. El único antecedente que hubo, me comentaba hoy en la Cámara, fue el de papel prensa”, agregó en diálogo con este medio. Ahora, los opositores intentarán que el dictamen llegué al recinto antes de fin de año.

Lucila Marin Por