Subió un video a WhatsApp donde le habló a quienes no residen en el país

El conductor y periodista, Baby Etchecopar, se hizo viral en las redes sociales por un video que lo tiene como protagonista en el cual le pide a un amigo que está en Miami y a todos los argentinos, que en octubre voten por Mauricio Macri o "vamos a estar en la peor Venezuela".

"Hola, este video es para los compatriotas que andan por el mundo. Macri tuvo muchos errores, muchos, pero fue un presidente democrático, un buen presidente democrático. Estaba solo en casa y se me ocurrió hacerle este video para usted que está en Miami, España, en Portugal o donde esté", relata Etchecopar.

El conductor se caracteriza por ser un fiel defensor del gobierno de Macri y, luego de las PASO, haber sido crítico hacia todos aquellos periodistas "panqueques".

"Argentino querido, vaya a votar. Nos han copado de nuevo los mismos que se han robado 12 años de Argentina, un PBI completo, ha ganado una mujer sospechada y procesada, un latrocinio que fue el más grande que sufrió la historia de nuestra querida Argentina. Todos estamos viendo los pasaportes para irnos. Vamos en vía de ser Venezuela", afirma Baby.

En el último tramo del video que grabó en el living de su casa, el periodista deja en claro que nadie del Gobierno lo obligó a hacer la grabación. "Nunca pensé que nos iban a echar de nuestra patria. Les pido por favor. No lo hago mandado por nadie. Soy solamente un argentino encerrado en el living de su casa. Y la desesperación me lleva a mandarle este video a un amigo que vive en Miami que por favor se los difunda. Que por favor les diga a todos ustedes que hay que votar por la patria, que hay que votar por la Argentina, que hay que votar en contra de los mismos que ya nos robaron de los 70 hasta ahora todo el país. Usted me va a entender. Páseselo a todos los argentinos que conozca. Perdón, eh. Es lo único que se me ocurre hacer por la libertad", concluyó.