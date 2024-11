Encuesta inédita: relevaron qué métodos anticonceptivos usan las mujeres argentinas

La mayoría de las mujeres de la Argentina utiliza un método anticonceptivo. De hecho, ocho de cada 10 se ocupan de cuidar su salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Cuatro de cada 10 lo hace con preservativo, que continúa siendo el sistema más utilizado, seguido por tres de cada diez que usan pastillas anticonceptivas. Así lo reveló un estudio que aporta estadísticas sobre un tema aún poco explorado.

Los datos surgen del “Estudio Lucía”, una investigación cuantitativa y cualitativa que analiza las prácticas, los conocimientos y las creencias sobre anticoncepción y la salud sexual y reproductiva en mujeres de entre 15 y 49 años en la Argentina.

A las pastillas anticonceptivas, que son utilizadas por poco más de un tercio de las mujeres de entre 15 y 49 años, le sigue la ligadura tubaria, también conocida como ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico que consiste en cortar, anudar o sellar las trompas de Falopio para bloquear el paso de los óvulos hacia el útero y prevenir el embarazo. Una de cada 10 mujeres optó por este método. Mientras que en las más jóvenes (de 15 a 19 años) apenas un 1% lo eligió, en quienes tienen entre 30 a 39 se incrementa a un 22%, al igual que entre las de 40 a 49.

Por el contrario, el implante subdérmico, que ocupa con un 11% el cuarto lugar de los métodos elegidos es utilizado en una mayor proporción por las jóvenes, sin diferencias en términos de nivel socioeconómico y nivel educativo. Es el tercer método más reportado entre las mujeres de 15 y 19 años (27% lo usa actualmente) y por aquellas de entre 20 y 29 años (20%).

En tanto, un 15% de las encuestadas contestó no usar actualmente ningún método anticonceptivo durante sus relaciones sexuales y un 9% que jamás los utilizó.

Encuestas

Comparada con otros países de América Latina, la Argentina no tiene tradición en relevamientos de este tipo y solo dispone de información de la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva, realizada en 2013 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). “Hacía muchísimos años que en la Argentina no disponíamos de información confiable sobre un tema que es clave para la generación de políticas. La última encuesta y la única es de 2013. Y era una encuesta que no cubría todos los aspectos. Estábamos en un claro déficit”, afirmó una de sus autoras, Silvina Ramos.

“La anticoncepción no es un tema muy complejo. Es un tema simple: se sabe lo que hay, se sabe lo que hay que hacer, los datos ahora están, pero creo que lo que es importante comprender para quienes tienen que tomar decisiones de política pública es que la información está, hace falta voluntad política y sostenimiento”, planteó Ramos.

Y remarcó: “La política anticonceptiva no sirve si es espasmódica, si es desigual, sino que sirve para nutrir, resguardar los derechos de las personas y contribuir a la inclusión social de las mujeres particularmente si es igualitaria, equitativa y sostenida. Esas son las oportunidades por las que debemos velar”.

El estudio, basado en una encuesta realizada de manera online a 2000 mujeres en esa franja etaria de todo el país, fue liderado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) con la colaboración técnica de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (Amada) y llevado adelante con el apoyo de Bayer.

