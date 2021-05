Entre Ríos: murió un niño de ocho años con Covid

El pasado lunes 24 de Mayo, un niño de ocho años llegó al Centro de Salud de Aldea San Antonio -localidad ubicada en el Departamento Gualeguaychú- sin presentar signos vitales. Su familia informó que se había descompensado en su casa, ubicada en un establecimiento rural de la zona propiedad de la familia de Alfredo Yabrán.

Pese al esfuerzo del personal sanitario por reanimarlo, se confirmó el deceso y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Gualeguaychú. “La causa se inició el mismo día del hecho. Personal policial de la localidad se comunicó con la Fiscalía de Turno, informando que había ingresado al Centro de Salud de Aldea San Antonio un menor de ocho años fallecido, sin presentar signos de violencia”, según informó a R2820 Radio en CNN Gualeguaychú el fiscal interviniente, Mauricio Guerrero.

“Como en ese lugar no hay médico de policía ni forense, iniciamos una investigación judicial. Se ordenaron algunas medidas con resguardo, conforme a los protocolos vigentes. Criminalística fue al lugar con los trajes respectivos, se entrevistó a la familia, al encargado del establecimiento rural donde residía la familia y al capataz del campo”, dijo.

En el marco de los protocolos vigentes por la pandemia, “si el cuerpo no presenta signos de violencia, se realiza un examen externo y en el caso de no haber sospecha de criminalidad, no se realiza una autopsia”, explicó Guerrero. En este caso, personal de Salud ordenó que se hisopara tanto al menor fallecido como a su familia, ya que la hermana de cuatro años presentaba síntomas asociados al Covid-19.

Finalmente, este miércoles la autoridad competente confirmó que el menor de ocho años dio positivo de Covid. En base a este resultado, “ya que no se observaban signos de violencia, junto a otras investigaciones en curso, se entregó el cuerpo del menor a la familia”, informó el fiscal.

La familia vive a unos cuatro kilómetros del casco de la Estancia San Ignacio, perteneciente a la firma Yabito S.A.

La confirmación del resultado positivo

Por otra parte, fuentes del Hospital Centenario de Gualeguaychú confirmaron que ante la presencia de síntomas en su hermana de cuatro años, “se hisopó el cuerpo del niño y a la familia”. “El PCR del menor resultó positivo, y aún estamos a la espera del resultado del resto del grupo familiar, que en este momento cumple el correspondiente aislamiento”, dijeron.

Asimismo, se explicó a LA NACION: “Se trata del fallecimiento del paciente más joven que registra el Departamento Gualeguaychú desde el comienzo de la pandemia, ya que lo antecede la muerte de un adolescente de 16 años con parálisis cerebral, hace aproximadamente dos semanas”.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project