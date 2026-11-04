Es oficial: el mapa de cortes de ruta por la visita del Papa León XIV a la Argentina

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) compartió este miércoles el esquema de cortes de circulación para vehículos de carga pesada en distintas rutas nacionales de Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires entre el 6 y el 13 de noviembre, como parte del operativo dispuesto por la llegada del papa León XIV a la Argentina.

El esquema de cortes difundido por el Gobierno nacional

La medida abarca a los vehículos de transporte de carga y acoplados, y busca reordenar el tránsito en las vías de acceso a los principales centros urbanos. La restricción se aplica todos los días en ambas manos de circulación, según lo establecido en la resolución del organismo, publicada en el Boletín Oficial.

Córdoba

En los accesos hacia Córdoba Capital, la prohibición para el transporte pesado rige diariamente desde las 6 hasta las 22 en la ruta nacional 19 entre Arroyito y la capital provincial; en la ruta nacional 9 norte entre San José de la Dormida y la capital; en la ruta nacional 60 desde Dean Funes hasta el empalme con la ruta nacional 9; en la ruta nacional 38 desde Cruz del Eje; en la ruta nacional 36 desde Río Cuarto y en la autopista Rosario-Córdoba entre Villa María y la capital cordobesa.

El AMBA

Para los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el bloqueo para camiones en la misma franja horaria abarca la ruta nacional 5 entre Chivilcoy y Luján, y la ruta nacional 7 tanto entre Carmen de Areco y Luján como en el tramo que va desde la avenida General Paz hasta Luján.

La prohibición también afecta a la ruta nacional 9 entre Campana y la avenida General Paz; a la ruta nacional 8 entre el peaje Larena en Pilar y el Acceso Norte, y a la autopista Ezeiza-Cañuelas entre Cañuelas y la avenida General Paz.

El Papa León llega este 6 de noviembre Alessandra Tarantino - AP

Estas limitaciones para el tránsito pesado comprenden además a la ruta nacional 1 en el trazado de la autopista Buenos Aires-La Plata entre Hudson y la Ciudad de Buenos Aires, un tramo administrado por Autopistas de Buenos Aires S.A. bajo jurisdicción bonaerense.

La normativa exceptúa de la prohibición a los transportes de leche cruda y sus derivados, animales vivos, productos fruti-hortícolas en tránsito, móviles de medios de comunicación audiovisual, atención de emergencias, asistencia de vehículos accidentados, camiones cisterna de combustible, gas natural comprimido y gas licuado de petróleo, gases medicinales, medicamentos, residuos sólidos urbanos, vehículos con orden judicial y transporte de sebo, hueso y cueros.

Según el documento oficial, el control y la fiscalización del cumplimiento de la medida quedarán a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Gendarmería Nacional Argentina en coordinación con el organismo vial nacional.