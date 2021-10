Escándalo en Bariloche: denunció que fue agredido por comerciantes que vendían waffles porque quiso abrir una churrería

Un insólito hecho de inseguridad se dio en las últimas horas en Bariloche cuando empleados de un local gastronómico agredieron y amenazaron a un hombre que estaba por abrir su propio comercio de comida en la zona.

Los protagonistas de esta historia son la churrería El Topo y Rudolf, una heladería que también vende waffles. Según el relato que volcó a su cuenta de Twitter la churrería, los hechos fueron estos: “Hoy Emma, roedor de la 3ª generación, estaba solo entrando mercadería a su primer emprendimiento individual, la madriguera de Bariloche, y recibió agresiones físicas por parte del personal de la empresa Rudolf, waffleria que también vende churros”.

Lo amenazaron con que lo iban a sacar de ahí “a los tiros”, rompieron varios tarros de dulce de leche y entraron al local, rompiendo algunas maquinarias nuevas. Eran 8 contra 1. Por supuesto que Emma se defendió mientras intentaba llamar a la policía. pic.twitter.com/UbpXSZaTFW — soɹɹnɥɔ El Topo (@churreriaeltopo) October 13, 2021

Según la versión de la persona agredida, que incluyó videos donde se ven potes de dulce de leche rotos, sigue: “Lo amenazaron con que lo iban a sacar de ahí ‘a los tiros’, rompieron varios tarros de dulce de leche y entraron al local, rompiendo algunas maquinarias nuevas. Eran 8 contra 1. Por supuesto que Emma se defendió mientras intentaba llamar a la policía”.

Cómo ustedes saben, nuestra política comercial es solidaria frente a comercios de rubros diferentes, inclusive con otras churrerías. Es un día muy triste para nosotros. Repito. 8 contra 1. Por supuesto que haremos las denuncias correspondientes. — soɹɹnɥɔ El Topo (@churreriaeltopo) October 13, 2021

En otro de los tuits, se agrega: “Emma tiene 28 años y forma parte de una familia de emprendedores. Siguiendo la tradición familiar, decidió instalarse en Bariloche y desde ahí expandirse a municipios aledaños. Cómo ustedes saben, nuestra política comercial es solidaria frente a comercios de rubros diferentes, inclusive con otras churrerías. Es un día muy triste para nosotros. Repito. 8 contra 1. Por supuesto que haremos las denuncias correspondientes”.

“Van a encontrar tu cabeza enterrada”

“Acá no vas a abrir nunca más”

“Olvídate de vender un churro”

“No sabés con quien te metiste”



Las frases que le dijeron a Emma los de Rudolf. @MunicBariloche @b2000digital — soɹɹnɥɔ El Topo (@churreriaeltopo) October 13, 2021

Para cerrar la denuncia pública agregaron: “Hoy en Bariloche el sol no salió para todos. Hoy la rueda no giró. ‘Van a encontrar tu cabeza enterrada’. ‘Acá no vas a abrir nunca más’. ‘Olvídate de vender un churro’. ‘No sabés con quién te metiste’. Las frases que le dijeron a Emma los de Rudolf”.

LA NACION intentó hablar con los denunciados que no respondieron a las consultas telefónicas. En tanto, fuentes policiales locales indicaron que se comenzará una investigación tras la denuncia.