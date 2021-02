Escándalo en Córdoba: El médico trucho suma antecedentes y hasta lo investigan por homicidio

CÓRDOBA.– El escándalo por el falso médico que se sumó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Río Cuarto, la entidad encargada de diseñar e instrumentar estrategias contra el Covid-19, no deja de crecer. Ahora se conoció que Ignacio Martín, de 19 años, cubrió guardias en los dispensarios municipales de esa ciudad y que reemplazó, en al menos dos oportunidades, a los profesionales de la salud que validan declaraciones juradas y revisan a quienes tramitan la licencia de conducir. Además, hoy la Justicia decidió investigarlo por homicidio.

Martín, detenido desde la semana pasada, fue trasladado ayer por la tarde a la cárcel de Río Cuarto. El joven, quien decía tener 24 años, todavía no declaró. El fiscal Daniel Miralles tramita las dos denuncias en las que se lo acusa por falsificación y uso de documento público, y ejercicio ilegal de la medicina. Además, hoy el fiscal de Cámara, Julio Rivero, resolvió que también se lo investigue por presunto homicidio: todas las denuncias pasarán a manos del fiscal Pablo Jávega, quien recibió la presentación de la familia del paciente fallecido.

El joven cumplió tareas en la oficina del Centro de Gestión Municipal de Banda Norte, donde firmó alrededor de 100 documentos para obtener el carnet de conducir. Según publica el sitio de noticias Puntal, desde la municipalidad explicaron que “prestó servicios” en dos jornadas discontinuas en noviembre, cuando cobró $2000 por día. Todas las licencias que se entregaron con su firma en el trámite deberán rehacerse porque las aseguradoras no las reconocerán en caso de siniestros.

Martín ingresó en mayo como voluntario del COE; estuvo en Río Segundo y, en septiembre, pasó a Río Cuarto cuando la ciudad registraba un brote importante de casos de Covid-19. En esa coyuntura se encargó del Centro de Operaciones Tácticas. Decía que se había recibido de médico poco antes, profesión que también adjudicaba a su padre. También eso era una mentira.

Martín, de 19 años, usó la matrícula profesional de una médica joven de la ciudad de Córdoba

Además de organizar traslados de pacientes y cumplir guardias en la atención telefónica del COE, realizaba visitas a pacientes. En noviembre comenzó a prestar servicios para el municipio; fue en ese momento –estaban a punto de hacerle un contrato– cuando empezaron las sospechas y desde la municipalidad se comunicaron con el Consejo de Médicos y la Provincia. La documentación que él había presentado se entregó a la Justicia.

Hay planillas de dispensarios municipales que dan cuenta de que Martín atendió, en cinco días de diciembre, a 53 personas e incluso realizó y firmó recetas de medicamentos. También se investiga si retiró fármacos del hospital San Antonio de Padua y de la municipalidad.

Gonzalo Parodi, concejal de Juntos por el Cambio, presentó una ampliación de denuncia para que también se investigue las responsabilidades de quienes permitieron que Martín “engañara a toda una administración pública”. Dijo a LA NACION que no debe quedar todo reducido a lo que hizo el falso médico.

“Participó en la generación de estadísticas que hicieron que la ciudad volviera a fase 1; no solo generó daños en la salud, sino en toda la vida. Hay responsables que están sobre él y deben hacerse cargo. Cubría guardias médicas y figura en el registro de proveedores activos de la municipalidad; se le pagaron $80.000 por sus guardias. Recetaba, y también tenemos datos de que hasta suturó a un nene”, indicó.

Enfatizó que se debería haber alertado públicamente a la ciudadanía “para que concurriera a su médico si había sido atendida por este falso profesional”. Recordó que hay fotos de Martín con el ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, y con el titular del COE Río Cuarto, Sergio Almada, que asumió en septiembre.

Parodi confirmó que ayer una familia sumó otra denuncia: Martín cambió la medicación de un paciente al que diagnosticó Covid-19 por registrar falta de aire. Toda la familia se hisopó y dio negativo. Como la persona no mejoraba, convocaron a su médico de cabecera, quien con estudios detectó que tenía arterias tapadas y había sido mal medicado.

Muerte

El mismo día en que Martín fue detenido, ingresó a la Justicia una denuncia por presunta mala praxis; la presentó la familia de un hombre de 29 años que murió cuando él estaba atendiéndolo, aunque también –por su sugerencia– llamaron al servicio de emergencias. Incluso les pidió a los familiares que le practicaran RCP. Si la denuncia prospera, el falso médico podría ser acusado de homicidio.

El fiscal Pablo Jávega tendrá a su cargo la investigación de las denuncias contra Martín

“Lo que espero de la Justicia es que haya responsables, no solo este chico que se burló de todos. A mí ya me pasó, pero no quiero que vuelvan a pasar estas cosas. Que caigan todos los responsables”, dijo Patricia, la madre del paciente en declaraciones a El Doce. Incluso contó que fue Martín quien le avisó de la muerte de su hijo.

“Lo que más me duele es que confié en él y le agradecí por su atención, en ese momento una tiene tantos sentimientos encontrados... Hasta que la semana pasada empecé a ver que se hablaba de este médico. Cuando vi la foto, busqué información y me confirmaron que era el que había venido”, describió.

Antes de llegar al COE, Martín se hizo pasar por inspector municipal en la Municipalidad de Córdoba; tenía carnet y chaleco. Por este hecho no hay denuncias judiciales.

Además, Teresita Murúa explicó que ella acudió a Tribunales porque el joven, en 2018, dijo querer ayudarla para dar de baja las tarjetas de crédito tras un robo que había sufrido. En cambio, le generó una cuenta online de banco, pero terminó realizando transferencias y compras.