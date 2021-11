Escándalo Sinopharm: Padres Organizados pidió a las escuelas que no exijan la vacunación de los chicos

La Red de Familias y Padres Organizados por la Educación emitió esta tarde un comunicado luego de que se conociera que en la Argentina se comenzó a vacunar a chicos con dosis de Sinopharm antes que en China, donde se produce la vacuna, y pidió a los colegios que no exijan que los estudiantes estén vacunados. Además, criticaron al Gobierno.

En el texto, al que adhieren los padres organizados de 22 jurisdicciones, se expresa: “Desde Padres Organizados, en relación con la vacunación pediátrica contra Covid-19 y algunas situaciones recientes, recordamos a las familias que no es una vacuna obligatoria y solicitamos a las autoridades ajustarse a la legislación vigente”.

Luego detallan: “ De ninguna manera pueda usarse la vacunación contra el Covid-19 para condicionar la presencialidad escolar. Ya sea de manera explícita (pidiendo certificado de vacunación para la inscripción en el próximo ciclo lectivo, como los casos ocurridos en las escuelas de Córdoba) o implícita (limitando actividades extracurriculares a los estudiantes no vacunados)”.

“Los pedidos de información, desde las escuelas, sobre la aplicación de la vacuna Covid-19 no corresponden: son un dato sensible amparado por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. A las instituciones les está vedado interrogar sobre decisiones propias o familiares respecto a la aplicación o no, de la vacuna. Asimismo, cualquier actitud direccionada a coaccionar a los niños no vacunados a hacerlo, viola expresamente la Ley 12.967 y 26.061″, agrega el documento.

La última parte del documento se centra en las críticas a la administración de Alberto Fernández y la estrategia nacional de vacunación: “Manifestamos nuestra preocupación por el proceso de implementación de la vacunación de menores de 12 años”.

“Desde el inicio de la campaña hemos notado, una vez más, el escaso apego a la evidencia científica: no hay argumentos que justifiquen la urgencia en la vacunación de niños sin comorbilidades. Del mismo modo, advertimos la absoluta falta de transparencia en el procedimiento de toma de decisiones que afectan a los niños, niñas y adolescentes (así como ocurrió con las decisiones del cierre indiscriminado de escuelas o con la continua ratificación de protocolos desactualizados y de una exigencia desproporcionada para la población infantil y adolescente)”, suma la red y cierra con un pedido: “ Si los gobiernos no demuestran coherencia, necesitamos al menos que las instituciones educativas resguarden a la infancia y adolescencia ”.

El dato incorrecto que dijo Carla Vizzotti y desató la polémica

La controversia surgió a partir de las declaraciones de la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, en las que aseguró que China ya había iniciado el proceso de inoculación a chicos de ese rango etario el 1º de octubre, cuando en realidad empezaron a administrarla en ese grupo la semana pasada.

La Argentina destinó un stock de 10 millones de dosis a los más chicos e inició la campaña de vacunación para ese rango etario en el subgrupo con comorbilidades casi un mes antes que China, el país productor, y se convirtió en el segundo del mundo en probar esa vacuna contra Covid en niños de 3 a 11 años, después de Emiratos Árabes.

Para comenzar la vacunación en ese grupo, Emiratos Árabes se basó en datos aún sin publicar de un estudio de fase III sobre 900 chicos, de 3 a 17 años, sin comorbilidades.

Ese ensayo clínico, que también incluye un grupo de 900 mayores de 18 para comparación, finalizará en febrero de 2022 y es el que habría revisado la Anmat. “Según datos aportados no se detectaron problemas de seguridad en los sujetos incluidos en el mismo”, se indica en una ampliación del informe técnico dirigida a Vizzotti y firmada por Manuel Limeres, titular del organismo regulatorio, cuando la conferencia de prensa de la funcionaria en Casa Rosada estaba por terminar.

Esto derivó en que un grupo de diputados nacionales, encabezado por los legisladores de Juntos por el Cambio Carmen Polledo, Rubén Manzi y Claudia Najul, solicitaron que se convoque de manera “urgente” a una reunión de la comisión de Acción Social y Salud Pública y se cite aVizzotti, y al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, para que brinden explicaciones sobre “por los hechos que rodearon” la aplicación de la vacuna china Sinopharm a niños y niñas de 3 a 11 años.

“Me dirijo a usted en mi carácter de Vicepresidente 1º de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para solicitarle que en forma urgente convoque a reunión de la Comisión a la Ministra de Salud de la Nación, Dra. Carla Vizzotti, y al Dr. Juan Luis Manzur, Jefe de Gabinete de Ministros, para que brinden explicaciones ante las señoras y señores diputados que la integran, en forma presencial, por los hechos que rodearon la vacunación con Sinopharm de niños, niñas y adolescentes y que han tomado estado público en el día de la fecha”, señala la nota que fue enviada al presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, y al presidente de la Cámara, Sergio Massa.