Escobar: trajeron al perro que encontró el cuerpo de Santiago Maldonado para buscar al joven que cayó de un kayak

José María Costa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2020 • 18:45

Cuando pasaron casi 24 horas desde que Guido, un joven porteño de 23 años, cayera de un kayak y desapareciera en un lago dentro de un country de Escobar los investigadores sumaron ala búsqueda al perro que ayudó a encontrar el cuerpo de Santiago Maldonado en el sur.

"Ringo, el perro labrador que encontró a Santiago Maldonado, se sumó a la búsqueda del joven ahogado", indicaron los investigadores a LA NACION y luego explicaron cómo se el procedimiento: "Se sube a un bote y huele las aguas buscando un rastro del cuerpo".

Además de Ringo, con el correr de las horas y la falta de resultados en la búsqueda dentro de la laguna de seis hectáreas del barrio Vistas en el country Puertos del Lago, los investigadores fueron sumando personal y embarcaciones.

Del operativo participan las fuerzas de seguridad, la municipalidad de Escobar y la Asociación Vecinal Puertos que informaron esta tarde que "reforzaron los equipos para la búsqueda del joven ahogado en el lago del barrio Vista, en Puertos, Escobar".

Escobar: trajeron al perro que encontró el cuerpo de Santiago Maldonado para buscar al joven que cayó de un kayak

"En el lago del barrio hay dos gomones de Prefectura y dos lanchas de Defensa Civil de la Municipalidad, y se están sumando dos más, ofertadas por la Asociación Vecinal. También hay una moto de agua de la Federal con personal especializado haciendo avistaje del lago", explicaron en un comunicado.

Luego agregaron: "Por otro lado, de la búsqueda participan equipos de la Policía provincial, Policía Federal, Prefectura, Defensa Civil, la Municipalidad, y de la propia Asociación Vecinal. En total, hay en este momento más de 40 personas en el barrio Vistas abocadas a la búsqueda del joven ahogado ayer a la tarde".

Además, la fiscal se reunía esta tarde con la familia dueña de casa para reconstruir cómo fueron los hechos ayer. Mientras, la familia de Guido está sentados abajo de un árbol junto al lago mirando el operativo.

"No era una fiesta clandestina"

"No era una fiesta clandestina. Era una reunión de amigos donde dos se subieron a un kayak sin salvavidas, se metieron a la laguna, se les dio vuelta, uno pudo salir y el otro no", relató a LA NACION una de las autoridades que trabaja desde ayer a la tarde noche, cuando se conoció la noticia.

Por estas horas, los padres del joven están dentro del country monitoreando de cerca la búsqueda, que aún no arrojó resultados. "La laguna ahí tiene unos 10 metros de profundidad, y en el fondo los buzos se entierran en el lodo hasta la rodilla", explicaron a este medio.

Según las versiones preliminares, quienes estaban a bordo del kayak eran visitantes y no el hijo de la pareja de la dueña de la casa situada en el lote 3 del barrio Vistas, uno de los 9 que tiene desarrollado el complejo y que cuenta con 367 lotes, un tercio de ellos, con acceso a la laguna que se transformó en el escenario de la tragedia.

Al momento de la desaparición, la propietaria de la casa, llamada Débora, no estaba en la propiedad, ni en Escobar. Incluso, se enteró a través del chat de WhatsApp de vecinos que algo había ocurrido con personas que visitaban su casa.

"Hola soy Débora del lote 3, no me encuentro en mi casa, estuve toda la semana en la costa. Me estoy enterando de todo ahora. Yo en seguridad dejé estrictamente pedido que se me llame por cada persona que ingrese a mi casa", arranca uno de los audios que envió a sus vecinos la mujer ayer cerca del atardecer.

El mensaje continúa: "Hasta lo último que yo supe, solo había cinco o seis personas en mi casa. Uno es el hijo de mi marido, su novia y los demás eran sobrinos de mi marido y algún que otro amigo. Pero no más de seis personas. Estoy viajando para allá para ver qué está pasando. Si alguien tiene otro dato, por favor, que me informe".

"En mi casa no estaban autorizadas las fiestas. Llamé día por día a seguridad para ver si estaba todo bien en mi casa. Ninguno me dijo que estaba la música alta y, mucho menos, que había una fiesta en mi casa. Por eso, estoy sorprendida, no sé qué fue lo que pasó", remarcó la mujer en otro mensaje.

Conforme a los criterios de Más información