Espert admitió pagos de una empresa ligada a Fred Machado; el Gobierno presentó el nuevo Código Penal
Además: el Senado dejó firmes las leyes de financiamiento universitario y de apoyo al Garrahan; River le ganó a Racing y pasó a semifinales de la Copa Argentina; vuelve la Fórmula 1 a Singapur. Estas son las noticias de la mañana del viernes 3 de octubre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Espert finalmente admitió pagos de una empresa ligada a Fred Machado. Apoyado por el Presidente, publicó un video en su cuenta de X en donde dijo que los pagos estuvieron ligados a su actividad privada como consultor económico, y que recién acepto el trabajo cuando finalizó el proceso electoral de 2019. Machado está detenido a pedido de la Justicia de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero.
- El Gobierno presentó el nuevo Código Penal. Va a reemplazar al que está vigente desde 1921 y tiene tres ejes centrales: agravamiento de penas, baja en la edad de imputabilidad, y la incorporación de nuevas figuras delictivas. Según la Casa Rosada, la reforma es para lograr más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes.
- El Senado rechazó los vetos de Milei y dejó firmes las leyes de financiamiento universitario y de apoyo al Garrahan. La ley de emergencia del sistema de salud pediátrico fue ratificada por 59 votos a favor, 7 en contra y tres abstenciones. Mientras que la de financiamiento universitario sumó 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Con estas dos insistencias ya son tres las leyes que ambas cámaras logran ratificar en un mismo periodo legislativo.
- River le ganó 1 a 0 a Racing y es semifinalista de la Copa Argentina. Los Millonarios se impusieron en un partido difícil con gol de Maxi Salas. Con este resultado, el equipo de Gallardo logró el pase y se va a enfrentar a Independiente Rivadavia en las semis, mientras que Belgrano y Argentinos conforman la otra llave.
- Vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur. Se trata de uno de los circuitos más exigentes del calendario, con un total de 51 vueltas al trazado urbano. Hoy es el turno de la primera y segunda práctica libre, mañana la tercera y la clasificación, y la carrera el domingo a las 9 hora argentina. Por el calor extremo, la FIA habilitó el uso de trajes especiales con sistemas de refrigeración para los pilotos.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
Qué es Yom Kipur o Día del Perdón 2025, la festividad judía que se celebra hoy
- 2
Duras sanciones para los padres: la inédita estrategia que planea Mendoza para frenar el acoso escolar
- 3
La embajada de EE.UU. explicó qué pasará con los turnos para las visas por el cierre del gobierno dispuesto por Trump
- 4
A qué hora termina el ayuno de Yom Kipur 2025 hoy