Un grupo de ocho argentinos varados en Sudáfrica por la pandemia de coronavirus comenzaron hoy una huelga de hambre frente a la embajada argentina en la ciudad de Pretoria, capital administrativa del país africano, en reclamo de un vuelo de repatriación.

En total hay 71 argentinos varados en ese país. "Una cosa es una semana, dos semanas, pero 60 días sin mi casa, sin trabajo, sin mi familia... tengo una madre que tiene cáncer y no puedo estar con ella. Estamos desesperados. Realmente no me interesa... prefiero estar muerto si no tengo libertad. Estamos acá abandonados, no me interesa más nada", dijo uno de los argentinos, que se encadenó frente a la embajada.

"Quiero la libertad de poder volver... vine por 10 días, no le pido nada al Estado, quiero libertad para volver. Esto es un delito de lesa humanidad", dijo, según un video que circula por redes sociales.

También por redes sociales los argentinos enviaron mensajes al canciller Felipe Solá para que la Argentina programe vuelos desde Sudáfrica a Buenos Aires.

