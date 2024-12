“Estamos haciendo el máximo esfuerzo para resolverlo”: hackearon el servidor de tres importantes centros de estudios médicos

Un “incidente de ciberseguridad” paralizó desde hace 10 días el funcionamiento habitual de tres grandes centros de estudios médicos, laboratorio y vacunación, con “miles” de pacientes afectados por el ataque informático al servidor que comparten. Se trata del Grupo Rossi, que administra el Centro Rossi, Stamboulian Servicios de Salud y Laboratorio Hidalgo.

“Lo detectamos y estamos haciendo el máximo esfuerzo para resolverlo. Tenemos garantizado que no se llevaron ningún dato de los pacientes, pero bloquearon las bases de datos y las encriptaron para pedir un rescate que no se pagó. Hicimos las denuncias pertinentes”, explicó Omar De Fornari, gerente general del Grupo Rossi en diálogo con LA NACIÓN.

Pidió llevar tranquilidad a los pacientes e indicó que la atención de los turnos y la entrega de informes “está resuelto hasta el día 20″ pasado.

Por el momento, en el Laboratorio Hidalgo no hay atención, mientras que en el Centro Rossi no se están haciendo estudios, como electrocardiogramas o ergometrías, ni el laboratorio porque los equipos, que están conectados al sistema informático, “no son seguros”. En Stamboulian, tampoco atiende el laboratorio ni el servicio de vacunación.

“En 48 horas, tendremos que estar arrancando con todos los servicios y será paulatinamente”, indicó De Fornari. “Todas las urgencias son atendidas. En esos casos, trabajamos como antes, con los equipos sin conectar al sistema, con la entrega de placas y los informes a mano”, explicó.

Hace instantes, el Grupo Rossi elaboró un comunicado destinado a los pacientes sobre los servicios que están afectados. El texto dice: “Queremos informarles que debido a un incidente de ciberseguridad, sobre el cual se tomó intervención de manera oportuna y que actualmente se encuentra controlado, varios servicios no se encuentran disponibles . Además, nuestras líneas de contacto están experimentando una alta demanda, por lo que su funcionamiento puede verse parcialmente afectado. Ante la reiterada consulta de pacientes, queremos aprovechar para aclarar que no hemos recibido indicios de que los datos personales hayan sido afectados. Seguimos trabajando intensamente para resolver esta situación y garantizar la continuidad de nuestra atención con los estándares de calidad que siempre nos han caracterizado. Lamentamos profundamente los inconvenientes ocasionados y agradecemos su paciencia y comprensión .”

Sin sistema

En la sede de Belgrano del Centro Rossi, una mujer de 41 años que se excusó de dar su apellido tenía turno para un estudio ginecológico. Al salir, Laura expresó su desconcierto. “Me sorprendió ver tan poco movimiento en la planta baja del edificio donde está el laboratorio, hasta que vi una cinta que bloqueaba el acceso y un cartel que decía ‘Servicio suspendido’”, contó a este medio. “Enseguida –continuó–, consulté a la persona de seguridad que recibe en la puerta y deriva a los distintos sectores. Me indigné con su respuesta: ‘No están atendiendo, porque estamos sin sistema; parece que nos hackearon. Estamos así hace una semana’.”

Fernanda B., de 48 años, tenía turno para una tomografía en la misma sede. “Cuando me presenté en el mostrador, vi que tenían nombres escritos a mano de los pacientes y los horarios de los estudios. Yo no figuraba y me explicaron que no habían podido reconstruir toda la agenda del día, pero enseguida me informaron que me iban a atender sin problema”, relató a LA NACIÓN. “Sí me advirtieron que los resultados van a tardar más de lo habitual, unos diez días hábiles por lo menos, en lugar de tres –mencionó–. Una señora que llegó después fue a pedir que la orienten porque no podía acceder a un informe en el portal online de entrega de resultados y lo necesitaba porque tenía turno con la oncóloga en unas pocas horas para llevarle el informe del estudio que le había pedido.”

Verónica Brollo está entre los cientos que esperan los informes de resultados del Laboratorio Hidalgo desde el 20 del mes pasado. “No dicen si los pacientes debemos volver a pedir órdenes y repetir los exámenes. Pero tampoco entregan ningún resultado de los estudios que la gente fue a hacerse”, contó a LA NACIÓN.

