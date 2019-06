Jorge Laborda (74) con su nieta y su hija

La historia de Jorge y Estela tiene en vilo al país. Aunque Estela siga sin aparecer y Jorge Laporta destile poesía, mientras espera que esa novia suya, a la que dejo cuando tenía 23, le conteste el mensaje de Facebook que le mandó con ayuda de su nieta y se produzca el reencuentro.

Todo empezó el domingo por la tarde, cuando su nieta, Giuliana Anacondio, de 17 años, contó en Twitter que su abuelo le había pedido que lo ayudara a buscar a su primera novia y que estaba esperando la respuesta.

En minutos el mensaje se replicó en las redes y fue reenviado más de un millón y medio de veces. Todos buscando a Estela, que sigue sin aparecer. "Ay, mi abuelo siempre me hace lo mismo, me pide que le busque a sus amores del pasado, después van a tomar un café y nada más", le advirtió una usuaria.

Abuelo y nieta siguieron esperando. Había usuarios que se desesperaban porque en la captura de pantalla veían que a la nieta sólo le quedaba 13% de batería... "Estela aparecé", se convirtió en trending topic.

Hasta que a la mañana siguiente, la historia tuvo un giro inesperado: "Mi abuelo le pidió a mi abuela un té y ella le dijo 'que te lo prepare Estela'. El que las hace las paga", publicó la nieta. Los que habían comprado entradas para una película romántica se desmoronaron. "Ah, había una abuela", cuestionaban. "Seguro que la abuela ya la encontró a Estela y por eso no aparece".

Pero lo que nadie sabía es que en realidad la culpable de que Jorge buscara a Estela era justamente la abuela, que unos días atrás decidió hacerle una broma y le pidió ayuda a Guadalupe, su otra nieta, de ocho años, abrir un perfil falso con el nombre de Estela y escribirle a Jorge haciéndose pasar por ella.

Por eso, el domingo al mediodía, el abuelo le contó emocionado a Yuli (@yulianacondio), su nieta mayor, que su primera novia había aparecido. Entonces la abuela confesó que era mentira y la adolescente sintió piedad por él y le propuso que la buscaran juntos.

"La encontramos. Había varias Estelas con ese apellido. Pero cuando el abuelo vio la foto, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo. Entonces, le mandamos el mensaje, pero hasta ahora no lo vio", cuenta Yuli a LA NACION. El mensaje decía: "Estela, soy la nieta de Jorge Laporta. Mi abuelo siempre habla bien de vos, tiene ganas de tomar un café con vos", seguido de una foto de Yuli y Jorge.

¿Por qué Jorge le propone un café a Estela y le pide un té a su mujer? Hace 43 años están casados. "Mi abuelo es un romántico y mi abuela muere de amor con la historia. Sabe que no es que se van a reencontrar y va a pasar algo más. Mi abuela la busca porque le quiere pedir perdón", dice.

Jorge y Estela son de Lanús. Se conocieron hace muchos años, cuando ella tenía 17 y el 20 y los dos trabajaban en una fábrica de calzado en Valentín Alsina. Estuvieron tres años de novios. Pero un día, Jorge se dio cuenta que era un picaflor y que no la quería lastimar con engaños. Y de un momento para otro, le anunció que se terminaba la relación. Ella quedó dolida, siguió trabajando en la fábrica un tiempo más, y después renunció. Jorge no la volvió a ver. Tres años después, se casó con su mujer. Lo pensó muchas veces y quiere pedirle disculpas por haberla lastimado.

Un rato después del primer mensaje, Jorge volvió a donde estaba su nieta y le dijo: Se me acaba de ocurrir una poesía: "No verte es morir desangrando lentamente, pensando que quizás te tenga perdida para siempre, se me hierve la sangre y me deja de latir el corazón. Si no vuelves, no importa, ya estás en mi corazón". Nada, todavía Estela no se enteró. Ni siquiera con todos los mensajes que se compartieron en las redes, ni tampoco lo vio a Jorge en los programas de televisión en los que apareció en estos días, contando su historia.

Jorge recorre programas de televisión buscando a Estela

Yuli dice que decidieron no dar a conocer el apellido de Estela para no invadirla. Si se tiene que dar, se dará, dijo el abuelo. Por lo que pudo saber de ella en las redes, y por los llamados que recibió Jorge de viejos amigos, Estela vive sola y nunca se casó. Tampoco tuvo hijos. Y sigue viviendo en Lanús.

¿Qué hace tu abuelo en Facebook?

Sólo un café. Tal vez haya tenido razón ese usuario de Twitter que le advirtió a la nieta que su abuelo siempre buscaba gente del pasado y que su expectativa era otra. Se juntaban y no pasaba de ahí.

Ocurre que los mayores de 65 son la población que más creció en el uso de redes en los últimos cinco años y Facebook y Whatsapp son las más usadas. El humorista Roberto Moldavsky suele decir que Facebook se convirtió en las Termas de Río Hondo de las redes sociales. "Tus hijos te dejan en Facebook. Ellos se van a Instagram o a Twitter, pero a vos te dejan en Facebook", bromea. Y es cierto que los más jóvenes han abandonado esa red, después de la llegada masiva de sus padres, tíos y abuelos.

Sin embargo, muchos se preguntarán ¿qué hacen sus padres o abuelos en Facebook? Las expectativas de los usuarios plateados en la red es distinta de la de los más jóvenes. En una encuesta hecha por investigadores de la Universidad de Pensilvania entre 350 adultos de entre 60 y 85 años, se encontraron con las personas mayores usan Facebook para estar en contacto con sus amigos, establecer relaciones con personas de su interés y saber qué están haciendo sus seres queridos. Ver fotos y videos de sus nietos y comentarlas es una tentación muy fuerte, dice Shyam Sundar, director del laboratorio que hizo la investigación.

"La vida en línea de las personas mayores es mucho más misteriosa que los comportamientos excesivamente estudiados de los más jóvenes", dice Sundar en un artículo publicado por el New York Times: " Por qué a nuestros papás y abuelos les gusta tanto Facebook".

El 72% de los adultos mayores llega a Facebook por sugerencia de un familiar Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Cichero

¿Qué hacen nuestros abuelos en Facebook? Se pregunta el autor del artículo. La respuesta es sencilla: socializar. Aunque esta no es su forma tradicional de comunicación, la presencia de ellos en las redes reemplaza el pasar por la casa de alguien a saludar, hacer una llamada o incluso les permite no tener que estar esperando a que los pasen a ver. Por eso, otros estudios hechos en Australia e incluso en Argentina, entre población mayor señalan que los adultos que están en Facebook reportan mejor calidad de vida que los que no. Porque conectarse con seres queridos les permite disminuir la sensación de soledad. Reencontrar alguien de su pasado, les puede cambiar el día y hacerlos sentir motivados y a la vez, las fotos y videos de los nietos y familiares les permiten hacer una vigilancia social. Sentirse que todavía son parte de sus vidas. "Hay que crear una comunidad de retiro virtual, por así decirlo", propone Sundar.

Claro que en ese intento por estar vigentes, los adultos mayores suelen cometer errores que pueden parecer tiernos o desubicados, según el grado de cercanía del afectado. ¿Cuáles? Entrar al perfil de alguien y darle like a todas sus fotos, incluso a esas publicadas con fecha 1983. Eso literalmente asusta a las nuevas generaciones. O incluso, como cuenta el periodista del NYT, hay adultos que, como su papá, firman sus comentarios con sus iniciales. O como la tía de un Andrés, de 32 años, que suele monitorear sus publicaciones y saludar por el cumpleaños a los amigos de su sobrino ¡desde el perfil de su sobrino!

Firmar comentarios y dar like a todas las fotos

La lista de gaffes que comenten los adultos mayores en Facebook es larga. Como detallaron algunas personas, ante la consulta de LA NACION. Tales como escribir literalmente "ME GUSTA", debajo de una publicación. O publicar comentarios en sus perfiles, creyendo que están mandando un mensaje privado. O como la tía de Anabella, de 34 años, que todas las semanas la agrega a algún grupo de militancia política. "No la bloqueé, pero configuré mi perfil para que no me pueda agregar a grupos o etiquetarme. Y entonces me llegan cada dos o tres días nuevas solicitudes", cuenta.

El 54% de los adultos mayores que están digitalizados usan Facebook a diario Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Pero, comentar y dar like a todas las fotos es parte del desconocimiento de las reglas que rigen esa red social para los más jóvenes. Un trabajo que impulsó la investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Viviana Saldaño "Evaluación del Uso de Redes Sociales en la Tercera Edad", apunta que aquellos adultos mayores argentinos que están digitalizados usan las redes con mucha frecuencia: el 91% lo hace todas las semanas y el 54% todos los días.

Se estima que en el país viven unos seis millones de mayores de 65 años. De ellos, el 70% no usa Internet, el 83% no usa computadora y el 44% no usa teléfono celular, según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Entre los que tienen mayor nivel educativo, el uso de Internet es mayor. Pero, sólo los adultos mayores que tienen estudios universitarios completos tienen las mismas tasas de uso de Internet que la población general: el 70% lo utiliza con frecuencia.

¿Serviría una red social sólo para mayores? Seguramente que no. Facebook es hoy por hoy la forma en que los adultos mayores se mantienen en contacto con su familia y afectos. El 72% dijo que había ingresado a la red social por sugerencia de un familiar y el 61% que lo utiliza como forma de estar conectado con su familia. Ellos quieren estar donde está su generación pero también donde están sus hijos y nietos.

Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Cuáles son las mayores dificultades para ellos, según este estudio: No saber subir una foto a Facebook, no entender las reglas de privacidad de la red social y el temor a que alguien les hackee las cuentas bancarias a partir de una publicación.