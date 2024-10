Estudiantes y docentes marchan al Congreso contra el veto a la ley de financiamiento universitario

Escuchar

En la Facultad de Psicología de la UBA, desde temprano, estudiantes y docentes se concentraron dentro y fuera del edificio, con los bancos ocupando un carril de la Avenida Independencia. La circulación vehicular se mantuvo reducida durante la mañana, mientras los manifestantes aguardaban para movilizarse hacia el Congreso, donde desde las 11 diputados del oficialismo y afines buscarán blindar el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. A lo largo de las horas, los autos que pasaban por el lugar tocaron bocinas en señal de apoyo, acompañados de gritos de “¡Vamos la educación pública!” y “¡Fuerza pibes!”, que resonaban desde las ventanas de los vehículos. Los manifestantes respondían con aplausos y agradecimientos.

Alrededor de las 9.30, minutos antes de la hora pautada para iniciar la marcha, grupos de estudiantes comenzaron a levantar los bancos que bloqueaban uno de los carriles de la avenida. Los pupitres fueron ingresados nuevamente al interior de la facultad, y habilitaron por completo el tránsito en la Avenida Independencia, que había estado parcialmente interrumpido desde el día anterior.

Frente a la Facultad de Psicología de la UBA, agrupaciones estudiantiles como Auge Psico, El Impulso Psico, Sur Psico, Epa Psico y MotorPsico comenzaron a reunirse para marchar juntas hacia el Congreso. Entre quienes se sumaron a la movilización, se encontraba Laura Salgado, de 38 años, madre de dos hijos. Con su hija de 10 años y su hijo de 5, Laura se acercó a la facultad con la determinación de sumarse a la protesta. “Vengo por ellos, por su futuro”, explicó a LA NACION.

Proveniente de una familia humilde, Laura es la primera en su familia en estudiar una carrera universitaria. Actualmente cursa segundo año de Psicología y considera que defender la educación pública es fundamental para garantizar que sus hijos también puedan acceder a la universidad en el futuro. ”Mis viejos no tuvieron la oportunidad de estudiar y para mí estar acá es un orgullo, no solo por mí, sino por ellos. Ellos me apoyan siempre, y quiero que mis hijos vean la importancia de cuidar lo que es de todos”, afirmó, mientras esperaba el inicio de la marcha.

A las 10 en punto, la toma frente a la Facultad de Psicología de la UBA llegó a su fin. Los estudiantes y docentes comenzaron a organizarse para iniciar la movilización hacia el Congreso. Entre los carteles que colgaban en las paredes de la facultad, uno destacaba por su mensaje: “Psico apoya el Bonaparte”, en referencia al hospital nacional de Salud Mental en el cual el Gobierno dispuso una reestructuración.

En medio del grupo de manifestantes, dos mujeres de 70 y 75 años se destacaban por su presencia. Una de ellas, egresada de la facultad, sostenía un cartel en el que expresaba su apoyo a la universidad. Ambas, auto convocadas, decidieron unirse a la marcha para mostrar su respaldo a la educación pública. “No podía faltar”, comentó una de ellas. “La facultad fue un pilar en mi vida, y ahora es momento de defenderla”.

Estudiantes, docentes y manifestantes

A las 10.40, la movilización comenzó su recorrido por la Avenida Independencia, avanzando con firmeza hacia el Congreso. Entre las calles de la ciudad, las consignas no tardaron en hacerse escuchar. “¡Si el presupuesto no está, qué quilombo que se va a armar, le compramos la calles y les tomamos la facultad!”, gritaban los manifestantes al unísono, mientras avanzaban por La Rioja y luego por Avenida Belgrano. La multitud respondía con fuerza: “¡Este pueblo no cambia de idea, pelea, pelea por la educación!”. Además de las agrupaciones, el centro de estudiantes de Psicología, encabeza la movilización.

La avenida que antes estuvo ocupada por pupitres ahora estaba repleta de estudiantes, docentes y manifestantes. “Defendemos la educación pública porque es un derecho de todos”, afirmó Carla Albornoz, de 22 años, estudiante de cuarto año de Psicología. “La salud mental es un tema clave en nuestra formación, y sin financiamiento, la calidad de la enseñanza se ve afectada”, agregó Juan Fernández, de 25 años, quien también cursa en la facultad a este medio. Ambos manifestaron su preocupación por el futuro del sistema educativo si el presupuesto no se garantiza.

Juan Russo, de 45 años, explicó su motivación para marchar a LA NACION: ”La educación pública es la base de una sociedad igualitaria, y no podemos permitir que se recorten los fondos que garantizan su funcionamiento”. A su alrededor, decenas de estudiantes sostenían carteles con frases como “La UBA no se vende” y “Pelea por la educación”.