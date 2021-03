Ezeiza hoy. Pasajeros en vilo por los contagios en el exterior y los controles aeroportuarios

“El PCR que hicimos antes de volver nos dio negativo, pero este seguro nos va a dar positivo”, vaticinó Esteban, de unos 50 años, mientras esperaba para realizarse el test rápido de Covid-19 en los contenedores montados por el gobierno porteño a la salida de la terminal C del aeropuerto internacional de Ezeiza. El hombre, que viajó a Cancún como adulto responsable del viaje de egresados de su hijo, fumaba un cigarrillo con el barbijo bajo en la fila ser atendido. “Fui a acompañar a 35 chicos. De ellos, 25 se tuvieron que quedar aislados en México porque el PCR que se hicieron para volver a la Argentina les dio positivo”, explicó.

Eran las 16.30 de hoy y la hilera de personas que aguardaba bajo la lluvia para hisoparse era cada vez más larga. Esta fila, sin embargo, solo representaba una pequeña porción del total de viajeros que salían de la terminal de arribos internacionales de la aeroestación. Desde octubre pasado, cuando el Gobierno nacional comenzó a permitir el ingreso de los primeros turistas extranjeros al país, solo aquellos que viajan a la ciudad de Buenos Aires deben testearse. La falta de controles para el resto de los ingresantes tomó especial relevancia a partir del sábado pasado, cuando trascendió la noticia de que 44 egresados que arribaron a Ezeiza desde México dieron positivo en el control de antígenos del gobierno porteño. El grupo se había testeado antes de viajar, en México, tal como exigen las regulaciones vigentes, pero en esa instancia todos ellos habían obtenido un resultado negativo.

El centro de testeos de la ciudad de Buenos Aires en Ezeiza Santiago Filipuzzi - La Nacion

Tras la polémica desatada a partir de este caso, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dio a conocer esta mañana la propuesta que le planteó al Gobierno: colocar una instancia de testeo para todos los pasajeros internacionales dentro del aeropuerto y antes de Migraciones. Durante una conferencia de prensa que brindó en La Plata, el funcionario explicó que la provincia “está preocupada por las cepas del coronavirus que hay en otros países, como la Manaos” y que el Ministerio de Salud nacional ya está trabajando “para ver cómo se restringe al máximo la posibilidad de que esas variantes ingresen tanto a la Argentina como a la provincia”. En la jurisdicción bonaerense, se registraron hoy 3762 nuevos contagios de coronavirus, un número que supera en un 31% al de ayer, que llegaron a 2610. El aumento de los casos se replica también a nivel nacional.

“En San Pablo la situación está descontrolada. Las ciudad funciona con normalidad, sin restricciones, como si la nueva cepa no existiera”, contó Camila Díaz, médica brasileña, de 26 años, con su valija en mano. Al igual que todos los pasajeros que ingresan al país en avión, la joven debió realizarse un test de PCR en las 72 horas previas al viaje. El personal aeroportuario le pidió el documento en donde se notifica el resultado negativo de la prueba dos veces: durante el check in, en San Pablo, y en Migraciones, en Ezeiza. Según pudo corroborar LA NACION en un recorrido realizado esta tarde por la terminal C del aeropuerto, todos los viajeros internacionales debieron mostrar su test de tipo PCR negativo antes de subir al avión.

Pasajeros llegados en vuelos internacionales, ayer, en Ezeiza Santiago Filipuzzi - LA NACION

Ana Badajos, peruana, de 47, opinó que cuantos más controles se realicen en el aeropuerto, mejor. “Todas las personas deberían testearse al llegar. Hay que proteger al país. La situación en Perú es muy complicada, el sistema sanitario está colapsado. Por eso es peligroso llegar acá y no hisoparse”, expresó Badajos, que trabaja como niñera en la ciudad de Buenos Aires y acababa de volver sus vacaciones en Lima.

La cantidad de contagios de coronavirus en el país se disparó durante la jornada de hoy. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, se registraron en el país 8235 nuevos contagios, 2071 casos más que ayer, que hubo 6164.