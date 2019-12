La Facultad de Diseño y Urbanismo está pegada a una Reserva Natural que se ve damnificada por los festejos Crédito: Facebook

Valeria Musse SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2019 • 15:57

Un grupo de estudiantes que vela por el resguardo de la Reserva Ecológica Costanera Norte, y que son alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), denunció que el último jueves egresados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) se congregaron para festejar al aire libre en Ciudad Universitaria y que dejaron a su paso residuos dispersos por todo el parque que afectaron parte del humedal de la reserva, un área protegida. Sin embargo, desde la FADU afirmaron que la fiesta, autorizada por los directivos de esa casa de estudios, estuvo controlada y que "la basura fue recogida inmediatamente después sin provocar mayores consecuencias".

"Repudiamos la forma en la que se llevaron a cabo los festejos. El humedal es hogar de cientos de especies de fauna autóctona: aves, coipos, tortugas, anfibios y peces. El impacto que tiene una noche entera de festejos, con pirotecnia y basura acumulada, en la fauna y flora es enorme. Esta escena se viene repitiendo año a año, por eso llamamos a que quienes se reciben festejen de otro modo en el que no se dañe al ambiente", reclamaron desde el Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Norte (COA - RECN) a través de su página de Facebook.

En el muro de esa organización se publican postales de basura dispersa en el predio de Ciudad Universitaria, botellas desparramadas a metros de la entrada principal a la reserva y pequeñas aves que esquivan desechos de todo tipo. Adriel Magnetti, estudiante de Ciencias Biológicas en la FCEyN e integrante del grupo que trabaja por el futuro plan de manejo para la Reserva Ecológica, contó a La Nación que los festejos se extendieron por largas horas, desde las 15 del jueves hasta entrada la madrugada del viernes. Entre los asistentes a la fiesta no sólo había decenas de egresados junto a sus familiares y amigos, sino que también participaron estudiantes que aprovecharon para despedir el año lectivo.

La basura queda varias horas a la intemperie Crédito: Facebook

Horas después de que terminara el encuentro - hay quienes dicen que hubo entre 1500 y 2000 personas -, Magnetti presentó una denuncia por "presunto daño ambiental en la reserva" ante la fiscalía N°40 a cargo del Dr. Matías Michienzi y especializada en la materia ambiental. "No es la primera vez que se sucede una situación irregular de este tipo. Tendría que existir una regulación para este tipo de festejos. Se tienen que hacer en un lugar que no afecte a un área protegida como lo es la reserva", se quejó otro alumno de la FCEyN llamado Joaquín Salas. Él también forma parte del equipo técnico que trabaja en pos del resguardo de ese espacio donde conviven más de 800 especies animales y vegetales según el último censo.

"No es cierto que no hubo control. Apenas terminó la fiesta, personal no docente de nuestra facultad, a quienes se les pagó por el trabajo extra, se ocupó de juntar los residuos junto a organizaciones ecologistas que reciclan. Y tampoco es que hubo tanta basura", indicó, ante la consulta de La Nación, el subsecretario general de la FADU, Gastón Rebagliati. El directivo indicó que los festejos fueron autorizados por la casa de estudios con la condición que no se comercializaran bebidas alcohólicas y que hubiera seguridad. "Es una conmemoración que lleva muchos años. En 2017, cuando se salió de control, la fiesta quedó suspendida hasta tanto pudiéramos regular las condiciones", agregó Rebagliati.

Las fotos fueron compartidas por COA Reserva Ecológica Costanera Norte Crédito: Facebook

Hay maples de huevos, potes de aerosoles y muchos cartones Crédito: Facebook

Guillermo Valentini es estudiante de Arquitectura y fue uno de los organizadores de la fiesta. "Desde que comenzamos a planearla, hicimos hincapié en la temática ambiental. Antes de las 10 de la mañana del viernes, el lugar estaba limpio. No se afectó al humedal, de hecho pusimos límites físicos para que nadie pasara", contó el joven a La Nación. Ante la consulta de si existía la posibilidad de realizar la fiesta en otro espacio, Valentini dijo que dentro del pabellón sería imposible.

Las imágenes son de quienes se recibieron la semana pasada Crédito: Facebook

La Reserva Ecológica Costanera Norte, con un plan a futuro

Un año y medio atrás, se celebró un convenio entre el ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño y la UBA para administrar ese pulmón verde que es la Reserva Ecológica Costanera Norte, situada a las espaldas de los pabellones de Ciudad Universitaria y con una vista privilegiada al Río de la Plata.

La ley 4467 de 2012 creó esa reserva para proteger la flora y la fauna existentes de la degradación y cualquier acción humana que pudiera alterar el ecosistema, pero hubo muy pocos avances en crear un organismo de cogestión del espacio. Eso generó algunos problemas de intrusión e inseguridad. Recién con la firma del convenio se formalizó un primer paso. A fines de 2018, docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad elaboraron entonces una suerte de radiografía biológica del lugar. Ese primer informe era necesario para tener una idea de la nutrida población que convive en ese terreno de 23 hectáreas.

"El plan de manejo de la reserva (que determinará las responsabilidades que cada actor tendrá en la conservación del humedal y su entorno) está casi terminado", indicó a La Nación Juan Carlos Reboreda, decano de la FCEyN. Sería presentado a las autoridades de la ciudad y de la UBA durante el primer trimestre de 2020.