Sheila Spagnolo y su padre, Ernesto, en la foto de perfil que él modificó en Facebook tras conocerse la muerte de su hija

Luego de conocerse la muerte de Sheila Spagnolo, una joven de 26 años que murió el domingo a la madrugada en el club de campo Las Brisas, ubicado en la localidad de Zelaya, Pilar, su padre y amigos cercanos recurrieron a las redes sociales como Facebook para dedicarle palabras de amor y despedirse de ella.

De acuerdo a lo publicado en el portal Pilar a Diario, Spagnolo -que vivía con su abuelo en Caballito- participaba de una reunión con otras seis personas en la casa de Las Brisas.

El papá de Sheila, Ernesto, actualizó ayer su perfil de Facebook con dos imágenes de su hija, mientras que un amigo de ella realizó un posteo de despedida, al que se sumaron palabras de cariño y tristeza de conocidos.

"Hoy es un día triste. Me enteré que mi amiga Sheila Spagnolo murió ayer de un paro cardíaco. Se que ella no va leer nada se esto pero quiero ustedes sepan lo hermosa persona que era Shei y lo afortunado que me siento de haberla conocido y de poder decir que fue mi amiga. Pasamos momentos inolvidables en la isla grande (Brasil) que nos hicieron crecer y aprender mucho", escribió Pablo Lenin.

"También sé que es un momento triste para todxs y que da rabia porque no merecía irse tan joven. Sólo nos queda agradecer por por despertar mas un día para encarar. Vamos a disfrutar la vida por Shei y por todxs los que ya no están", continuó.

Gonzalo Lopez, otro amigo de Spagnolo, escribió en los comentarios a Lenin: "Te amo hermano. Gracias por expresar así lo que todes sentimos. Les amo y les agradezco tanto, y sobretodo a esta hermana cósmica, mujer fuerte empoderada que tanto me enseñó, nos enseñó, con su entereza. Gracias Sheila Spagnolo, fuiste la mujer más fuerte que conocí

¿Qué pasó?

Según informaron las fuentes de la investigación ayer, en la reunión que tuvo lugar en Las Brisas no sucedió nada fuera de lo normal. Había comida y bebidas, incluyendo alcohólicas. Cerca de las 6.30 del domingo, la joven comenzó a descomponerse hasta perder el conocimiento. El resto de los invitados llamó a la ambulancia, pero Spagnolo ya había fallecido cuando llegaron los médicos. Según los testigos, antes del fallecimiento la joven habría ingerido una pastilla.

"No había lesiones en la superficie corporal de la joven fallecida", afirmaron a LA NACION fuentes del caso.

La causa está a cargo de la fiscal Paula Oyola, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Pilar y se investiga como averiguación causales de muerte. La autopsia se llevó a cabo en la Morgue Judicial de San Fernando ayer por la tarde.