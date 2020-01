Crédito: Captura de video

Punta del Este continúa impregnada con la historia del cordero arrojado desde un helicóptero a una pileta con sutil precisión . Esta vez, se viralizó un mensaje que envió Federico Álvarez Castillo a sus contactos por whatsapp: "Al cordero yo lo saqué del agua y lo regalé. Me consta que fue cocinado y comido por un grupo de trabajadores. Mi familia y yo fuimos víctimas de un ataque mediático y voy a tomar medidas contra todos los que hablaron sin saber la verdad".

La cadena de whatsapp también estaba acompañada por una foto con una frase que rezaba: "Si no conoces la historia completa, cierra la boca".

De cualquier manera, este mensaje contradice las declaraciones que prestó Alvarez Castillo ante la Fiscalía de Carolina Dean, donde alegó que al presenciar el hecho en el que está involucrado junto con "Pacha" Cantón -la persona que arrojó desde el helicóptero al animal-, al cordero lo removieron de su pileta, lo lavaron, lo asaron y se lo comieron.

La fiscal Dean trabaja en el caso junto a la Fuerza Aérea de su país para determinar quiénes y cuántas personas conducían el helicóptero, y abrió otro frente: hizo un pedido de apoyo al "Consejo Consultivo de la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal" (Cotryba).

La situación judicial seguirá su curso el próximo mes, agregó la fiscal del caso: "No habrá acciones hasta el 3 de febrero cuando vuelva de mi licencia", dijo Carolina Dean a LA NACION cuando se le consultó sobre versiones de la posible detención de un involucrada, argumentó que no encuentra elementos para encuadrar la causa dentro de "delitos graves", y que no amerita involucrar a otro fiscal en el caso, ya que hay otros de mayor urgencia que tiene que atender la justicia de Uruguay, y que reanudará el caso luego de la feria judicial.

"Todo indica que fue una broma. Nadie está esperando que llueva un animal del cielo, y esto fue filmado y se escuchan risas en el video", dijo la fiscal que tomó el caso, también para mostrar que Álvarez no podía desconocer al autor del lanzamiento. "Nadie va a comerse un animal que le tiran de arriba", dijo la fiscal.

El video que muestra la reconstrucción del "delivery chanchero"

Según las versiones iniciales que prestaron los involucrados, el nueve de enero Álvarez quiso cocinar un cordero en José Ignacio. "Pacha" Cantón tenía uno para faenar en su chacra, le avisó que se lo llevaba temprano y lo hizo en un helicóptero suyo; se posó encima de la piscina, avisó que llegaba la mercadería y, cuando estaban filmando con un teléfono, lo dejó caer en picada. Álvarez se zambulló a la pileta, lo sacó de ahí, lo lavaron, adobaron y cocinaron.