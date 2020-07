Ramona denunció 17 veces a su homicida

Un hombre degolló a su expareja tras interceptarla en una calle de la localidad chaqueña de Presidencia de la Plaza, tras lo cual se entregó a la policía.

El femicidio -el cuarto cometido en el año y el tercero durante la cuarentena en Chaco- ocurrió el sábado cerca de las 21, cuando Ramona Benítez (29) caminaba por una calle cercana a la comisaría de Presidencia de la Plaza y fue sorprendida por su expareja, Hugo Ramón Navarro (33).

Si bien hasta el momento los investigadores no hallaron denuncias previas por violencia de género, familiares de la víctima denunciaron en redes sociales que al momento del asesinato Ramona se dirigía a la comisaría a radicar la denuncia número 18 en contra del hombre por acoso, maltratos y amenazas .

Fuentes policiales confirmaron a Diario Norte de Chaco que Navarro degolló a Benítez y luego confesó el crimen en la comisaría. Es el cuarto femicidio en Chaco en lo que va del año, y el tercero durante la cuarentena por el coronavirus.

Florencia Rivera y Victor Hugo Ramirez fueron dos de los amigos de Ramona que se expresaron a través de las redes sociales. "Ay Ramo se me desmorona el corazón. Recuerdo ese día que nos abrazamos y lloramos juntas vos tenías el ojo morado fruto de otro golpe más de él. Pero me dijiste ahora estoy tranquila Flor él está preso. A las dos semana salió, vos rápido fuiste a la comisaría en busca de otra denuncia, fueron 17 denuncias que le hiciste y no sirvió de nada", relata Florencia. Y agrega: "Hoy te pudiste escapar de él porque te seguía a todas partes, te estabas yendo hacer la denuncia N°18 para que te dejara en paz y sin embargo te arrebató la vida, me duele abrazarle tus viejos y no poder decir nada me pongo en su lugar y le quitaron una hija, no hay dolor más grande que ese. Te fuiste y no hay vuelta atrás".

"Ramona quedó tirada en el piso frío, vivió los últimos meses pidiendo ayuda, murió buscando auxilio. Quienes debían escucharla no la escucharon", denunció Víctor Hugo.

La investigación quedó en manos del fiscal especializado en violencia de género, Héctor Valdivia, quien estableció que Navarro dejó el cuerpo de Benítez en la calle y fue directo a confesar el crimen a los efectivos policiales.