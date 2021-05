Femicidio. Santiago del Estero: un policía asesinó a su esposa y se suicidó

SANTIAGO DEL ESTERO.- Una vez más, un femicidio sacude a Santiago del Estero. Pasado el mediodía, un policía identificado como Rafael Arce Ibáñez mató de un disparo a su esposa, María José Fernández, y luego de esto se quitó la vida. Todo parece indicar que el numerario de las fuerzas santiagueñas habría usado su arma reglamentaria en ambos casos. Los vecinos afirman que tenían dos hijos en común.

El Oficial Principal Arce Ibáñez prestaba actualmente servicios en la Guardia de Infantería. Los vecinos del complejo habitacional bandeño indicaron que no había indicios de peleas previas, maltratos o agresiones.

El hecho se produjo en el barrio Las Moras de la ciudad de La Banda, la segunda en importancia de la provincia, ubicada a siete kilómetros de la capital santiagueña. Hasta allí se trasladó personal de la Policía Comunitaria, División Criminalística y de la División Homicidios y Delitos Complejos, todos bajo la supervisión de la Unidad Fiscal a cargo de Natalia Saavedra, quien ya ordenó las pericias y las autopsias del caso.

Se trata del octavo femicidio en lo que va del año, lo que pone a Santiago del Estero como una de las provincias con más casos en lo que va de 2021. Los números preocupan a las distintas organizaciones feministas locales, que renuevan sus pedidos de celeridad a la justicia y de prevención en casos de denuncias previas.

Si sos víctima de violencia de género o conoces de alguna mujer que la esté sufriendo, no dudes en pedir ayuda. El número nacional de emergencia es el 144, pero también te puedes comunicar con: Comisaría del Menor y la Mujer No: 439-2052; Comisaría del Menor y la Mujer No: 427-6173; Dirección de Género de Santiago del Estero. Subsecretaría de Derechos Humanos: 450-4446 / 450-4448; Oficina de Protección a la Víctima de Violencia Familiar y de la Mujer. Poder Judicial de Santiago del Estero. Todos los días, las 24 horas del día. Números directos: 450-7773 / 4507774 / 0-800-888-6832 (gratuito).

