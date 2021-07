Feriado del 9 de julio: cómo funcionan la recolección de residuos y el resto de los servicios en CABA

Este 9 de julio se conmemoran los 205 años de la Declaración de Independencia. Y este feriado afecta el funcionamiento de los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pueden modificar los horarios o la frecuencia de algunos de ellos.

La recolección de residuos, por caso, no registrará modificaciones durante el feriado. Así, se mantiene el horario para sacar la basura, de domingo a viernes de 19 a 21 hs, y los autos deberán estacionar a un metro del contenedor, dejando esa distancia por delante y por detrás para facilitar el trabajo de los recolectores de residuos.

Por el día no laborable, estará permitido estacionar en avenidas y calles que tengan prohibición de estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde esté prohibido estacionar las 24 horas, mientras que el estacionamiento medido no tendrá vigencia.

Además, no habrá restricción de ingreso al Centro y a Tribunales peatonal.

Transporte Público

Subtes

Los subtes funcionarán con horario de domingo y feriado, de 8 a 21 o 22 horas, dependiendo de la línea.

Las formaciones mantendrán el recorrido acotado establecido por Metrovías para reducir las paradas por la pandemia de Covid-19.

Bicicletas Ecobici

Los usuarios de Ecobici tendrán dos opciones principales: Pase feriado ($150, cuatro viajes por día de hasta 60 minutos), o Pase recreativo viaje único ($70, un viaje en el día de 30 minutos).

Peaje

Los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, de 11 a 15 horas sentido provincia, y de 17 a 21 sentido centro.

Edificios, oficinas y parques públicos

Estará cerrado la sede Roca del registro de licencias para conducir, al igual que la pista de aprendizaje, las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular y la Dirección General de Infracciones.

Habrá guardias activas las 24 horas en la Policía y Bomberos de la Ciudad, Emergencias Línea 911, Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio; y Emergencias + Línea 103.

En cuanto a los parques públicos la Reserva Ecológica estará abierta de 9 a 18 horas, el Jardín Botánico de 9 a 18, el Ecoparque de 10 a 17.

Los Museos Fernández Blanco, Larreta, El Moderno y Sívorí estarán abiertos de 11 a 20 horas, mientras que las Bibliotecas públicas estarán cerradas.

En cuanto a los teatros, el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural 25 de Mayo estarán cerrados, el Teatro Colón estará abierto para el plan DetectAR y la Usina del Arte estará abierta como vacunatorio. (Télam)

