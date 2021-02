Fernán Quirós reiteró que no usará “una vacuna que corresponde a un trabajador de la primera línea”

Fernán Quirós volvió a defender la estrategia de la Ciudad para la campaña de vacunación. El ministro de Salud porteño hizo hincapié en la necesidad de cumplir las etapas de vacunación, organizadas según los grupos de riesgo. “No voy a usar una vacuna que le corresponde a los trabajadores que están en la primera línea”, insistió.

El funcionario fue entrevistado en el programa País adolescente, de CNN Radio, e hizo varias aclaraciones sobre la vacunación. Al ser consultado sobre la noticia de que varios famosos iban a recibir dosis de la Sputnik V, Quirós reflexiónó: “En el escenario actual tenemos mucha gente en la Ciudad que querría vacunarse y no tenemos acceso a la vacuna. Además, hay cierta angustia en la ciudadanía por una confusión que se generó sobre quién debe vacunarse y quién no”.

Además, añadió: “Si hay suficiente cantidad de gente que se quiere vacunar y no tenemos acceso a la vacuna, cada vacuna tiene que ser aplicada a las personas apropiadas. Eso ayuda a dar un mensaje claro de quién se tiene que vacunar primero”.

Luego, explicó que no creía que estuviera mal vacunar a famosos o personas que no estén en los grupos de riesgo primero, pero que consideraba que “el contexto en el que estamos”, lo más apropiado es llevar adelante una estrategia como la realizada por el Gobierno de la Ciudad. A su vez, el funcionario detalló los seis grupos de riesgo prioritarios de la campaña de vacunación porteña: “En este estadio son los trabajadores de la salud que atienden pacientes, los mayores de 70 años y los que están en instituciones, porque se enferman más gravemente. Después, los de 60 a 69 años, no importa que tengan enfermedad acompañante. Luego, los trabajadores esenciales de alta exposición, como los de la seguridad, los territoriales y los de la educación. En quinto lugar, las personas de 18 a 59 años con enfermedades que agregan riesgos, y, por último, los grupos estratégicos particulares”.

Finalmente, cuando le preguntaron a Quirós si estaba vacunado, respondió: “No, porque no voy a una vacuna que corresponde a un trabajador de la primera línea hasta que no me toque a mí, que soy ‘grupo estratégico’, es decir, el sexto grupo de riesgo”.

LA NACION