Fernán Quirós y la inmunidad: “Quisiéramos tener un proceso acelerado de las vacunas”

En su habitual conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que “por supuesto quisieran tener un proceso de vacunación más rápido, por lo que cuanto antes se consigan las dosis, mejor”, aunque reconoció que desde la Ciudad “entienden las complicaciones con las empresas”.

“Contamos con un dispositivo que podemos aplicar la totalidad de las vacunas a los grupos de riesgo en 20 días”, agregó el funcionario, y prosiguió: “Tenemos mucha confianza en que en estos días subsiguientes empiece a tomar un mejor ritmo la vacuna Sputnik V. Que se puedan empezar a recibir las vacunas de AstraZeneca y que se haga efectivo”.

Fernán Quiros: "Podemos aplicar la totalidad de las vacunas a los grupos de riesgo"

Quirós también mencionó la llegada de las vacunas de Sinopharm, cuya contratación se comunicó recientemente, e hizo referencia a la entrega de las vacunas de la canasta de Covax. “El enlentecimiento de la entrada de vacunas altera la velocidad de implementación y no la estrategia del plan de vacunación de la ciudad”, dijo el funcionario.

“De todas las vacunas que nos han entregado hasta ahora, estamos a pocos días de completar la aplicación de todas ellas, lo que significa que vamos a cumplir el objetivo de lograr que 39 mil trabajadores del sistema de salud de la ciudad estén con las dos dosis aplicadas”, aseguró el ministro.

Quirós convocó a los docentes a vacunarse

“El mensaje es que los docentes y no docentes intensifiquen su testeo. No es solo para una cuestión personal, es para sus seres queridos, para la comunidad educativa”, dijo Quirós. Desde que comenzó el control al personal docente y no docente se detectaron 11 trabajadores positivos de Covid-19.

“El primer testeo es serológico para que sepan si tuvieron la enfermedad. Para la tranquilidad de ellos”, indicó el ministro. Unas 262 personas se encontraron que ya tenían anticuerpos. “Estoy convencido de que la gente va a notar la ventaja de saber que es negativo”, concluyó Quirós.

Radiografía de la pandemia en la ciudad

Total de casos: 218.916

Altas: 188.579

Fallecimientos: 6468

Registro de las últimas 24 horas: se contabilizaron 993 nuevos casos y tres decesos

Conferencia de la ciudad sobre la situación frente al nuevo coronavirus (10/02/2021)

LA NACION