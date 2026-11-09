Fervor por el Papa: “No es por la religión, lo que él moviliza es la fe”, el sentimiento alrededor de León XIV frente a la UCA

La expectativa era grande, y con el correr del día, al escuchar los mensajes del papa León XIV en Claypole y en Palermo, ellos no se quisieron perder la oportunidad de tener un contacto con el Santo Padre. Por eso, miles de personas se acercaron a las puertas de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero, como una posibilidad de llegar y tener un encuentro cercano, o aunque sea verlo pasar, a unos metros.

Desde pasado el medidía, cuando todavía estaba en desarrollo la misa desde Palermo, muchos empezaron un peregrinaje hacia la UCA que, pese a los pronósticos, terminó siendo largo a pleno rayo de sol, ya que desde temprano los accesos cercanos estuvieron cortados. Un poco más tarde, cerca de las 14, pese a que se esperaba que la llegada del Papa ocurriera cerca de las 16.20, ya estaban cortadas las avenidas Madero y Alicia Moreau de Justo, al igual que el Paseo del Bajo, con lo cual la única opción para muchos fue hacer ese recorrido a pie. Llegaron con banderas y carteles, con grandes expectativas.

Los fieles llegaron con banderas y carteles, y grandes expectativas Soledad Aznarez

Algunos venían de lejos, otros, vecinos de los barrios del centro porteño, aprovecharon la proximidad para hacer una caminata y llegar a verlo. Claro que como la información se guardaba celosamente, no se había informado de forma oficial por cuál acceso ingresaría. Esto, porque los organizadores habían pedido que la gente no se acercara a los encuentros que no eran abiertos al público. Así que la mitad de los concurrentes se apostaron en las puertas de la UCA, en Azuzena Villaflor y Moreau de Justo, y muchos otros se instalaron en el ingreso sobre Independencia. Estos últimos fueron los beneficiados. Sin embargo, el paso del Papa fue rápido y fugaz. Apenas saludó de lejos a la gente y fue escoltado por toda la comitiva para ingresar a la universidad, donde lo esperaba su encuentro con el mundo del trabajo.

Muchos decidieron permanecer en el lugar para esperar la salida, a ver si tenían mejor suerte. Pero muchos otros decidieron empezar a caminar hacia la Catedral Metropolitana.

Mirta Gene tiene 40 años y llegó con su amiga Nilda Benítez, de 39 años. Son de Lanús y trabajan como empleadas domésticas. Llegaron con grandes expectativas y mucho calor. “Llegamos recién, queríamos verlo, saludarlo, pero llegó por la última entrada. Igual estamos muy agradecidas con el Papa por venir a visitarnos”, dice Mirta.

María Paula Capulla, Andrés Rodríguez Vázquez y Federico

“Nosotros pensamos venir, aunque sea ver pasar los autos. No lo habíamos planeado, pero a la mañana estuvimos viendo su visita al Cottolengo, después escuchamos sus palabras en la misa de Palermo... Y yo les dije a mi hijo y a mi marido: ‘Tenemos que ir’. Yo estaba tan emocionada, no podía parar de llorar. Si pudiera darle un mensaje, le diría ´Gracias por venir a traer este mensaje de paz’. Porque lo necesitamos como sociedad, ver a todo el arco político conviviendo en paz y escuchando el mensaje, me conmovió”, dice María Paula Capulla, de 56 años, contadora. Recuerda que sí pudo ver al papa Juan Pablo II en su segunda visita al país.

“Yo tuve una formación católica, pero a la vez muy crítica de lo que es la Iglesia. Estoy muy conmovido con el mensaje, creo que estamos necesitando creer más allá de todo. Estamos necesitando reactivar nuestra fe. Y su mensaje fue de fe y esperanza. La gente no discute lo que dice, está como deseando creer. No es por la religión, lo que él moviliza es la fe. Es innegable que como sociedad tenermos un ADN cristiano y ahora está a flor de piel. No importa a qué religión pertenezcamos, un pastor habla a la gente y la gente responde”, apunta Andrés Rodríguez Vázquez, esposo de María Paula.

“Yo me acuerdo de que el papa Francisco siempre les hablaba a los jóvenes, y esta es una oportunidad para muchos jóvenes de volver a su fe, que por ahí la perdieron después de malas experiencias en los colegios, pero esta es otra oportunidad”, expresa Federico, de 18 años, hijo de ambos.

Claudia y Luciano Sandoval

“Nosotras vinimos porque nuestra abuela era muy católica y siempre nos decía que no nos perdiéramos la oportunidad de ver a un Papa si venía. Y bueno, no se nos dio con Francisco, pero en cambio se nos dio con León. Tuvimos mala suerte, nos paramos en la esquina equivocada, pero ahora nos vamos para la Catedral, a ver si tenemos más suerte”, comenta Micaela Núñez, de 32 años, licenciada en Seguridad e Higiene, de Sarandí, que había asistido con Iara Barrionuevo, de 25 años.

A medida que el Papa hablaba en el auditorio de la UCA, la gente seguía las imágenes desde unas pantallas gigantes colocadas en el acceso a la universidad. En la esquena de Venezuela e Ingeniero Huergo, en el cuarto piso de un edificio, un grupo de amigos seguía los movimientos del Papa desde el balcón. Habían armado el programa del feriado con vistas a la UCA, con un palco privilegiado, desde el que vieron pasar el auto y la comitiva del Papa.

Claudia Sandoval, de 58 años, había salido a almorzar con su hijo Luciano, de 19, por Puerto Madero. Cuando salieron del restaurante se dieron cuenta de que estaban en una ciudad sitiada, no tenían por dónde salir. Recién allí se enteraron de que el Pontífice estaba a unas cuadras y decidieron sumarse a la peregrinación, que convocaba también muchos turistas. “Mucha emoción tener esta oportunidad de verlo pasar. Fueron apenas unos segundos, pero sentimos en el alma su bendición”, afirma la mujer, emocionada.

Piki Helguera

Piki Helguera es peruana y vive en el país desde hace 26 años. “Hoy fui a Palermo, pero no lo pude ver, estaba muy lejos. Por eso, decidí venir a Puerto Madero, para tener la oportunidad de estar más cerca. Pasó muy rápido, pero el mensaje que nosotros le queremos dar es que estamos todos acá, esperándolo y apoyándolo. Te queremos mucho, Papa”, concluye, también conmovida.