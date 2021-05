Fin de semana largo: Se fueron a pesar de las restricciones y ahora no saben si podrán volver

Durante esta pandemia las vacaciones frustradas son casi un signo de época. Frente al fin de semana largo que está a horas de concluir, muchos decidieron continuar con el plan de irse algunos días del área metropolitana de Buenos Aires para descansar, a pesar de las restricciones que empezaron a regir a partir del sábado a las 00. Ahora, todos los que se fueron sin un motivo que lo justifique podrían tener sanciones cuando intenten regresar a sus hogares, según indicaron desde el ministerio de Seguridad de la Nación.

“Nos íbamos a ir a Villa La Angostura, pero llamamos al hotel y el dueño nos dijo que iban a cerrar, entonces decidimos irnos a Cariló, a la casa de una amiga. Nos fuimos a pesar de las restricciones. Ahora, viendo que los controles van a ser estrictos, estamos evaluando qué vamos a hacer”, dice María Paz, de 29 años, que prefirió resguardar su apellido.

Ella cuenta que unos amigos suyos, que también estaban en Cariló, regresaron ayer “y no tuvieron ningún problema”. Sin embargo, ella ahora estaba intentando sacar algún tipo de permiso. “Yo no vivo en Capital, por eso no creo que tenga problemas para volver, pero varias de las chicas, sí. Pensamos en quedarnos, pero una no trajo la computadora y la otra tiene una cita con el médico mañana”, agrega María Paz.

El viernes por la tarde todas las rutas y autopistas se vieron colapsadas por el éxodo de personas que se fueron en distintas direcciones desde la ciudad hacia la provincia de Buenos Aires. Se estima que, aquellos que no tenían previsto quedarse hasta que finalicen las restricciones el 30 de mayo, van a regresar hoy o mañana.

Por eso, desde el ministerio de Seguridad de la Nación indicaron que van a intensificar los controles y a aquellos que no cuenten con los permisos necesarios se les iniciarían acciones legales y les podrían secuestrar el vehículo.

Según explicaron a este medio, a los infractores podrían acusarlos por incumplir el artículo 205 del Código Penal, por violar las medidas adoptadas para evitar la propagación de una epidemia con penas que van de seis a dos años de prisión. Pero destacaron que la decisión final queda en manos del juez de turno. Citaron como ejemplo que durante el año pasado muchos tuvieron que hacer trabajo comunitario por incumplir las restricciones.

Algo similar sucederá con los que regresen en avión. Según indicaron a LA NACION desde el ministerio cartera que dirige Sabina Frederic, como muchos tenían pasajes antes de que se dieran a conocer las nuevas restricciones se contemplará la situación de cada uno; pero los que viajaron después de que se dio a conocer el DNU presidencial deberán explicar en su regreso a la ciudad por qué se fueron si no son esenciales o no estaban atravesando alguna urgencia. “El que especuló con irse a pesar de las restricciones y ahora quiere volver en el medio no va a poder”, indicaron fuentes del ese Ministerio.

Según los testimonios que pudo recopilar LA NACION, algunos de los que se fueron a la costa u otros destinos son trabajadores esenciales que no viajaron por una actividad vinculada a su trabajo.

Ariel, de 28 años, se fue desde la ciudad hacia Mar del Plata a visitar a su familia. Salió el jueves porque sabía que impondrían nuevas restricciones. Ahora no piensa volver y seguramente se quede allá unos días más: “No veía a mi familia desde hacía meses, estaba esperando este feriado para ir, así que me vine igual. Ya se venían anunciando nuevas restricciones por lo que me agarré a tiempo y salí el jueves. Seguramente vuelva pasado mañana o el viernes, cuando todo esté más tranquilo, pero si me dicen que hay muchos controles directamente me quedo acá hasta la semana que viene”.

Al igual que Ariel, Elizabeta, de 32 años, está en Mar del Plata con dos amigas. Todas tienen permiso para circular porque trabajan en gastronomía. Sin embargo, nada tiene que ver su trabajo en la ciudad con lo que fueron a hacer a la ciudad balnearia. “Vinimos para descansar, no podíamos más. Hace dos años que nadie se tomaba vacaciones. Ahora decidimos quedarnos, estamos alquilando un departamento. Por suerte podemos darnos ese lujo hasta el lunes que viene, pero si se estiran las restricciones ahí vamos a tener que jugárnosla y volver”.

Por su parte, Joaquín Muriel, de 30 años, se fue con su pareja a Mendoza, también el jueves pasado. Cuando llegó al hotel le advirtieron que el lugar iba a cerrar y solo se podrían quedar hasta el sábado, mientras que ellos planeaban quedarse hasta hoy. “Tuvimos que cambiar el pasaje. Al llegar a Aeroparque no tuvimos ningún problema, nadie nos pidió un permiso ni nada, creo que el problema lo van a tener los que regresen hoy, pero nosotros en términos del DNU hicimos lo correcto”, señala Muriel.