Florencio Randazzo se sumó a la polémica por la fiesta en Olivos: “La gente siente que te toman de boludo”

El exministro del Interior y candidato a diputado nacional por Vamos con Vos, Florencio Randazzo, se sumó a la polémica en torno a la violación de la cuarentena por parte del presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yáñez, que organizaron una fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos el 14 de julio del año pasado.

En una entrevista en Radio con Vos, el exfuncionario kirchnerista dijo: “Lo del Presidente es más grave aún. Fui muy prudente con este tema, pero ya hay 110.000 muertos por la pandemia en el país. Me indignan muchas cosas. Manejaron muy mal la pandemia, se tomaron decisiones erradas, no era economía o salud. Es doble la indignación cuando vemos lo del festejo del cumpleaños de la pareja del Presidente”.

“Yo ni vi a mi vieja durante ocho meses. Es un daño tremendo. Y no es un error, es una forma de llevar adelante una política. La palabra no vale nada. Es decir una cosa y hacer otra. La palabra es importante”, aseguró Randazzo.

El referente que aspira a ocupar una banca en la Cámara baja sumó: “No es un error, no me parece eso. No se disculpó. No creo que no sabía lo que estaba haciendo. Era más valioso igual pedir perdón que justificarse. No creo que Alberto no supiera lo que estaba haciendo al sacarse la foto, la gente siente que te toman de boludo”.

En el plano político, Randazzo aseguró: “No estoy de acuerdo con nada de lo que está haciendo este Gobierno en economía. La candidata del Frente de Todos (Victoria Tolosa Paz) sale a decir que hay que aumentar los impuestos. ¡Viven en un termo!”

“Parece que las únicas opciones son el macrismo o este gobierno. ¿Por qué nos pasamos discutiendo el pasado? Tenemos que discutir el presente y el futuro. Yo transformé todo lo que toqué. Yo puedo explicar el pasado”, dijo el candidato, y cerró: “Hay que salir de la inflación, parece obvio. Pero salieron otros, muchos vecinos incluso. En un año tienen la inflación que nosotros en un mes. Tenemos que poder salir de eso, de esa inflación”.

LA NACION