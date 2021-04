Florencio Varela: un camión perdió la carga y mató a una niña de cinco años

En una maniobra cuyas causas aún no se determinaron, un auto que circulaba por Ruta 53, a la altura de Calle 1434, en Florencio Varela, perdió la carga de vigas que trasladaba y las mismas aplastaron y mataron a Valentina, una niña de cinco años.

La menor aguardaba ayer, cerca de las 16.30, para cruzar ese camino junto a su mamá -quien está internada-, su papá y su abuela materna -ya dados de alta-, y dos de sus hermanos -Francesca, de dos años, que fue derivada a un hospital de La Plata en grave estado, y Tiziano, de cuatro meses, quien ya se encuentra mejor-.

“Hizo un desastre, el tipo mató a una criatura y tenemos otra nena mal. Están todos destrozados, están todos mal. Algunos decían que él esquivó una moto, pero él no esquiva a nadie, no sabemos lo que quiso hacer. No queremos que este hombre salga”, dijo al canal TN una tía de los pequeños sobre el conductor, que se encuentra detenido y cuyo test de alcoholemia dio negativo.

“Encima llevan testigos a la comisaría de que mi familia iba cruzando, mi familia no iba cruzando. Ellos estaban esperando”, contó la mujer.

De acuerdo a los testimonios de vecinos, los siniestros viales en dicho tramo de la Ruta 53 son usuales y las quejas que hicieron nunca llegaron a buen puerto. “Acá cruzás donde podés, donde te dejan. Nosotros reclamamos que haya algo [que permita cruzar], nos hemos cansado de reclamar”, aseguró la tía de la niña que murió.

Mientras tanto, la abuela paterna de la víctima fatal contó que la parte de la familia que intentaba atravesar la ruta se dirigía a una feria. “A Francesa la trasladaron anoche a La Plata. Tiziano tiene sus golpes, pero está bien dentro de todo. Está bastante estable. La mamá está bastante bien, parece que tiene la rodilla quebrada. Pero no hay camas, está en silla de ruedas desde anoche”, detalló, sobre su nuera, internada en Florencio Varla.

LA NACION