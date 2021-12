Fue a una fiesta de egresados y terminó crucificado a un árbol

Un terrible episodio ocurrió el sábado pasado en el predio de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Un joven que asistió a una fiesta de egresados de la Facultad de Arquitectura fue drogado, robado y amarrado a un árbol, en pleno festejo. “Apareció como crucificado. La gente le pasaba por al lado y no lo ayudaba. La seguridad lo bajó después, se reía y le hacía chistes”, relató Karen, la novia de la víctima.

Según contó la joven, en diálogo con El Tres de Rosario, tanto ella como su novio asistieron a la fiesta ya que egresaba un amigo de los dos. En un momento de la noche ella perdió a su pareja y optó por regresar a su casa.

“Fuimos al baño y nos perdimos. Mi novio empezó a buscarnos y se puso a hablar con unos chicos que le dieron el fernet que estaban tomando. Tomó dos tragos. Se empezó a sentir mal y dio la vuelta por atrás de La Siberia. Yo no lo encontraba. Me crucé con un amigo, empecé a pedir ayuda. Nos intentamos comunicar, pero no nos daba señales de nada”, explicó la joven.

Ante graves hechos denunciados en el marco de la bajada organizada por estudiantes el pasado viernes en inmediaciones de la Facultad de Arquitectura, he dispuesto la apertura de sumario para establecer responsabilidades y las sanciones correspondientes. pic.twitter.com/rviU9b9j9Z — Franco Bartolacci (@fbartolacci) December 20, 2021

Y continuó: “Creí que había salido, que le había pasado otra cosa. Llegué a casa y no estaba. Llegó a las 6.30 y me dijo ‘gordita, me drogaron, me robaron y me clavaron en un árbol’”. La joven destacó también que ante el violento episodio a su novio le quedaron lesiones en sus brazos por quedar colgado.

Por su parte, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, dispuso la apertura de un sumario “para establecer responsabilidades” y las sanciones correspondientes.

“Por el otro, establecí la prohibición, en adelante, de encuentros de esta naturaleza que no fueran organizados por instancias institucionales de la Universidad”, expresó la autoridad rectora por Twitter, quien también aclaró por la red social que ni bien tomó conocimiento de la denuncia se contactó con la víctima.

“Del mismo modo, solicitamos que quienes puedan aportar información sobre lo sucedido se contacten con el área jurídica de la UNR de manera de poder sumar esos datos a la investigación sumaria que determinará las responsabilidades”, concluyó al respecto.