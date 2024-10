“Fuera, facho”: pese a un clima general pacífico, expulsaron de la marcha de velas universitaria a un periodista libertario

Escuchar

La marcha de velas estudiantil comenzó, encabezada por los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quienes alzaron su voz con el cántico: “Si no hay presupuesto, qué quilombo se va a armar”. Los manifestantes ocuparon parcialmente la avenida Córdoba, a la altura de la sede educativa, y dejaron un solo carril habilitado para algunos vehículos, cuyos conductores respondieron tocando bocina. Mientras esperaban la llegada de estudiantes de otras facultades, se veían carteles con mensajes como “Vetemos a Milei”, “Sin docentes no hay UBA” y “Tomar las facultades no es delito”.

Entre las organizaciones políticas presentes, el Partido Obrero destacó su apoyo a las demandas por un mayor presupuesto universitario. Sus integrantes corearon “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode”.

Estudiantes de distintas carreras se unieron al pedido colectivo. Lucía Fontela, alumna de la Facultad de Psicología, comentó: “Estamos acá porque necesitamos que la educación pública reciba el financiamiento que merece. Si no hay inversión, no podemos formarnos como corresponde”. Por otro lado, Juan Silva, de Ingeniería, expresó: “No es solo por nosotros, es por las futuras generaciones. Si no hay presupuesto, la calidad académica se va a deteriorar”.

Alumnos, docentes y partidos políticos reclaman más presupuesto para las universidades nacionales Santiago Filipuzzi

Las columnas se dirigieron hacia el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación nacional, a cargo de Carlos Torrendell, donde encendieron velas al llegar.

Pilar Barbas, dirigente nacional de la Juventud de Izquierda Socialista y secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), afirmó a LA NACION que las recientes movilizaciones, incluida esta marcha, se originaron tras la ratificación del veto a la ley de financiamiento en el Congreso. “Nosotros nos estamos organizando, venimos del jueves de la noticia [del veto] y, a partir de eso, se convocaron asambleas en casi todas las facultades. Hoy ya hay más de 100 facultades tomadas”, explicó.

Barbas destacó que las asambleas votaron continuar con cortes, cacerolazos, y la marcha de velas de hoy para visibilizar la lucha por el presupuesto universitario; en especial, por los salarios de docentes y no docentes, las becas y el boleto educativo. Además, expresó que se está evaluando la posibilidad de convocar a una tercera movilización federal para fortalecer la unidad estudiantil en este contexto.

Sobre la respuesta del Gobierno, Barbas fue tajante: “La campaña del Gobierno es muy mentirosa, es un ataque total a la educación pública gratuita. No quieren hablar sobre el problema real, que son los salarios de docentes y no docentes. Además, ignoran la realidad de que el 50% de los estudiantes en universidades nacionales trabaja y apenas puede llegar a estudiar, viviendo por debajo de la línea de pobreza”. Según la dirigente, si el Gobierno realmente se preocupara por la educación pública debería asignar mayor presupuesto para becas, boleto estudiantil y salarios.

Un momento de tensión surgió cuando la multitud comenzó a corear “Fuera facho, fuera”. En ese instante, varios manifestantes formaron un círculo alrededor del periodista Mariano Pérez, conocido por su cercanía con el Presidente. Lo que había sido un ambiente tranquilo se tornó tenso cuando el cronista fue confrontado por los manifestantes.

Luego de que preguntara sobre las auditorías a las universidades, los manifestantes le pidieron que se retirara. Sin embargo, el periodista avanzó más hacia el centro de la manifestación, lo que intensificó la situación. La multitud comenzó a empujarlo para que se alejara. En medio del tumulto, una mujer se acercó gritando: “El pueblo está acá”. Un pequeño grupo empezó a empujarlo, lo que llevó a la intervención de la policía, que lo escoltó fuera del lugar.

Mientras lo retiraban, un grupo lo siguió por una cuadra. Pérez afirmó que había sido agredido, pero los manifestantes negaron la acusación, y aseguraron que él había acudido con intenciones de provocar. Tras la intervención policial, la marcha recuperó su calma y continuó su andar hasta alcanzar la Secretaría de Educación, donde confluyeron otros estudiantes que previamente habían protestado en Independencia y Lima.

“Traigan al gorila de Milei para que vea, que este pueblo no cambia de idea, pelea, pelea por la educación”, corearon con fuerza, mientras avanzaban por las calles hacia la Secretaría de Educación. La multitud se dividió en dos grandes columnas: una que avanzaba por la calle Paraguay y la otra, por Rodríguez Peña. Ambas confluyeron frente al Palacio Pizzurno. A medida que se iban acercando, los manifestantes encendían velas.

En el edificio de la Secretaría, había una larga fila de policías que intentaron contener el avance de los estudiantes y docentes. Los centros de estudiantes de diversas universidades encabezaron la protesta: llevaban una extensa bandera argentina en la que estaba estampada la leyenda: “Lucha por la educación pública”.

Con las velas encendidas, los manifestantes realizaron una pausa simbólica y, con las manos en alto, entonaron el Himno. Apenas terminó, los cánticos volvieron a resonar con fuerza, esta vez con una demanda más directa: “¡Paro general ya!”.

Reclamos

Estudiantes con antorchas llegaron al Palacio Pizzurno y se pusieron frente al cordón de policías. El clima, ya tenso por las consignas coreadas a viva voz, se volvió aún más agitado cuando una manifestante se dirigió a uno de los oficiales: “Hasta para ser policía tenés que estudiar”, lanzó. De inmediato, un hombre intentó calmar los ánimos. “Ellos no tienen la culpa”, replicó.

Danilo Suárez, estudiante de segundo año de Filosofía, contó que el objetivo de la movilización era reclamar por mejores condiciones en la educación pública y por la falta de presupuesto para las universidades: “No es solo una cuestión de dinero, es también una cuestión de dignidad. Estudiar no debería ser un privilegio, sino un derecho básico. Pero acá estamos, pidiendo lo mínimo para poder seguir adelante”. A su lado, Claudia Falcón, profesora de Literatura, indicó: “La precarización docente es cada vez mayor. No se trata solo de nuestros sueldos, sino de cómo afecta a nuestros estudiantes. ¿Cómo vamos a formar a las próximas generaciones si ni siquiera podemos garantizar las condiciones mínimas en las aulas?”.

El reclamo no era solo de estudiantes y docentes, también había personas que pasaban por el lugar y se unieron espontáneamente a la protesta. “Vine porque mi hija estudia en una escuela pública y estoy preocupada por lo que está pasando con la educación en este país”, dijo Verónica. Y agregó: “Estamos perdiendo la calidad educativa, y no se trata solo de los edificios que se caen a pedazos, se trata de lo que aprenden nuestros hijos, de si van a poder tener un futuro”.

Pedro Chaves, un jubilado que había trabajado como administrativo en la UBA, expresó su preocupación: “Esto no es nuevo, llevo viendo estos recortes desde hace décadas, pero ahora la situación es insostenible. No se puede seguir así, ni para los que enseñan ni para los que aprenden”.

Temas UniversidadesEducación