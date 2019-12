Giros de un mundo fragmentado en el que hay mucho por hacer

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2019

En la mayoría de las lenguas europeas, "cultura" es una de las palabras más complejas. Las causas de esta complejidad se explican por el intrincado desarrollo histórico de lo que nombra y de lo nombrado. "Cultivo", "culto", aun "civilización" son una constelación en la que todos los elementos están conectados pero no son intercambiables. Por eso, vale la pena detenerse un momento a preguntarse qué hay detrás de la palabra que usamos.

Hacia 1948, T. S. Eliot se formuló esas mismas preguntas en Notas para la definición de la cultura, un ensayo que, desde entonces, se convirtió en una referencia irrenunciable, que ahora, en el siglo XXI, nos ofrece en verdad más preguntas (otras preguntas nuevas) que respuestas.

Para empezar, Eliot detecta algunas contradicciones que son aparentes. Por ejemplo, que la persona que contribuye a la cultura, cualquiera que sea la importancia de su contribución, no es siempre una "persona culta". Esto sucede porque el individuo completamente culto es un fantasma, y porque la cultura individual no puede sustraerse de la cultura de la sociedad en que ese individuo respira. En pocas palabras, toda cultura extrae su realidad de la ubicuidad de su ausencia. Es un poco como dijo Borges en su alusión a la patria: igual que pasa con la patria, nadie es la cultura y todos lo somos.

Aun formulada en el corazón del modernismo, con su separación de lo alto y lo bajo y la sensación -colmada de lucidez histórica- de que el suyo era un período de decadencia, la posición de Eliot nos interesa todavía porque insiste en que la cultura no es asunto de minorías, y porque , para él, la "desintegración cultural" -derivada en ocasiones de la especialización- es "lo más serio y difícil de reparar".

Los próximos años marcarán seguramente una profundización de la fragmentación, con esa atomización tan propia de la circulación digital. Pero fragmentación no es desintegración porque puede haber unidad aun en lo fragmentario. Sin embargo, la cuestión de si existe o no una cultura digital sigue irresuelta. Es cierto que, muy temprano, ya en 1988, Umberto Eco no habría podido escribir su novela El péndulo de Foucault sin computadora. Parece evidente que el mundo digital modificó la sintaxis, pero es dudoso que eso termine procreando cambios en las formas.

Otros horizontes

Las fronteras de lo que llamamos "cultura" no están nunca cerradas; son lábiles, inestables, y una cultura determinada no puede comprenderse sin relación con las otras culturas que no son ella. Por eso, la noción actual, tan ventilada, de "apropiación cultural" resulta sumamente problemática. En cierto modo, aquello que logra poner en movimiento a la cultura es la "apropiación" de otra cultura. Uno de los ejemplos fundacionales de esa dialéctica es la cultura romana, edificada -igual que la Eneida, el poema que la glorifica- sobre los restos de la cultura griega y de sus dioses. Como dijo también Eliot, "la cultura de una época difiere de la de su predecesora, debido, en mucho, a lo que destruimos sin comprender, o prever, las consecuencias".

A principios del siglo XX, las vanguardias pusieron la provocación en el lugar de la obra, en un giro que resultaba históricamente inevitable. Fue un formidable período de destrucción y reorganización que, como las ondas concéntricas de un estanque, avanzó mucho más allá del arte. Pero ese canto de sirena del escándalo, propio de un período, conforma para muchos todavía una idea entera y muy exigua del arte. Anything goes, todo vale, es la consigna relativista. Es probable que uno de los deberes de quienes trabajan en la cultura sea mantener una distancia crítica con la novedad, no confundir necesariamente lo nuevo con lo bueno, y saber reconocer cuando esa coincidencia -tan infrecuente- acontece.

"El saber es un modo de articulación a un objeto. La información, en cambio, no deja huellas", dijo una vez el escritor argentino Daniel Guebel. La cultura organiza aquello que, de otro modo o por otras vías, terminaría en barbarie -en la desintegración-, pero el funcionamiento mismo de la cultura es barbárico, en el sentido de que sus giros no se dejan someter a una legalidad exterior. Para que se entienda: en nuestra época, una de esas legalidades exteriores que se quieren imponer a las obras de arte es la corrección política. El problema es el efecto retroactivo, que impone al pasado una hermenéutica del presente. Esto es lo contrario de una cultura autónoma. El periodismo y la crítica tienen ahí una responsabilidad.

El filósofo italiano Giorgio Agamben escribió lo siguiente: "Puede llamarse contemporáneo solo aquel que no se deja cegar por las luces del siglo y es capaz de distinguir en ellas su parte de sombra, su íntima oscuridad". Allí, en esa oscuridad, busca una luz que no llegó. Es toda una lección para la cultura y para quienes se ocupan de escribir sobre ella.