Gracias por darme la vida, mamá

Cuánta gratitud y amor nos han pasado nuestras madres.

¿Cuánto dolor han atravesado? ¿Cuántas luchas han tenido que sobrellevar? Admiro la fuerza y el espíritu inquebrantable que ha tenido mi madre para sobrevivir.

Hoy no podría escribir mi historia sin mi madre. La que me cuidó, la que me concibió, la que dio lo mejor para que pueda crecer y ser parte de esta vida.

Soy las lágrimas de mi mamá y el amor de quien me ha amado siempre, en cada momento desde que nací.

Soy la suma de toda mi vida. No soy solo yo. ¡Gracias, Má, por todo el amor que siempre nos diste y nos seguís dando! Feliz día, siempre para vos.