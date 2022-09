Habló el hermano de una de las víctimas del brote infeccioso en Tucumán: “No soportó más porque sus pulmones estaban destruidos”

Hoy, tras confirmarse la muerte de una tercera persona por el virus desconocido que provocó casos de neumonía bilateral en varios centros médicos de Tucumán, el hermano de la mujer fallecida denunció que “el doctor falló” en la operación de vesícula y que por eso se contagió y empeoró su estado de salud. “No soportó más porque sus pulmones estaban destruidos”, dijo y agregó ante la falta de información que brinda: “Si nosotros no pedíamos una audiencia, no íbamos a saber nada”.

El martes se conoció la muerte de un médico de 68 años en el sanatorio Luz Médica por una neumonía bilateral de origen desconocido; ayer el Ministerio de Salud local informó el fallecimiento de otro enfermero de 45 años por la misma causa. La noticia de la muerte de una mujer, operada tres veces, mantiene en vilo al gobierno tucumano que ya ordenó se aísle el lugar, que tiene además cuatro pacientes internados en estado grave.

En diálogo con LN+ René, el hermano de la mujer fallecida de 70 años, criticó el trabajo de los médicos de la institución e hizo referencia a una mala praxis en la operación de vesícula por la que había ingresado su hermana. Dijo que eso derivó en el contagio de la neumonía bilateral.

Tucumán: tres muertos por una neumonía bilateral

“Hoy me enteré del fallecimiento cuando nos llamó el doctor”, contó René. “La única información que tenía era que había una leve mejoría y que se mantenía estable mientras estaba en coma hasta que pedimos hablar con el director, porque no había información fehaciente de qué estaba pasando y de qué le hacían”, agregó sobre el estado de salud de la víctima y la información que les suministraba el sanatorio.

Su hermana estaba con asistencia respiratoria mecánica desde hacía 13 días, cuando fue internada en cuidados intensivos luego de tres operaciones. “Ella ingresó por una cirugía de vesícula y cuando se cumplió la primera, que duró cinco horas, le hicieron dos más y la última fue la cirugía convencional”, indicó. “Al segundo día los pulmones comenzaron a fallar y le colocaron la respiración mecánica pero no soportó más porque los pulmones estaban destruidos”, señaló.

Asimismo el hombre insistió en que “era una mujer activa que trabajó hasta el último día” y que no tenía antecedentes de problemas respiratorios. También descartó que se trate de un caso de coronavirus. “Si la primera cirugía hubiera salido bien, ya al segundo día tenía que estar en la casa; lo que pasa es que el doctor que hizo la primera falló y por eso tuvieron que hacer dos más”, añadió.

A la espera de los resultados del Malbrán

Hace aproximadamente ocho días el Ministerio de Salud tucumano comenzó a investigar el misterioso brote. Sin embargo, especialistas consultados por LA NACION admitieron que existe un desconcierto respecto al origen de la cadena de contagios, en función de que las pruebas realizadas no dieron respuestas concluyentes.

Es por eso que las autoridades sanitarias provinciales esperan los resultados de la autopsia del profesional fallecido y que el Instituto Malbrán de Buenos Aires analice el material que le fue remitido para poder develar cuál fue la causa. Por ahora las pruebas están siendo procesadas y no existen por el momento datos para informar.

“Se descartaron coronavirus, influenza, hantavirus y otros 25 gérmenes. Hasta el momento no hubo otros casos más allá de los seis infectados. Estamos investigando el agua, el aire acondicionado y otras cuestiones ambientales. Queremos destacar que apenas tengamos nueva información la vamos a comunicar de manera formal”, sostuvo en conferencia de prensa el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz.