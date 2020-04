La esposa de Silvio Cufré, el primer trabajador de la salud fallecido por coronavirus, contó cómo fueron sus últimos días.

El enfermero Silvio Cufré se convirtió e n el primer trabajador de la salud fallecido a causa del coronavirus . El hombre, que tenía 47 años y trabajaba en el Instituto Médico de Brandsen, dio positivo en el testeo de covid-19 y perdió la vida el sábado último. Su salud, según las fuentes consultadas por este medio, empeoró rápidamente a raíz de otras patologías de base previas que incluían diabetes, hipertensión y sobrepeso. Ahora, su mujer dio una entrevista televisivo y contó cómo fueron los últimos días de Cufré y el drama que vive con sus vecinos por el estigma que pesa sobre toda la familia.

"Él fue a trabajar un martes hace dos semanas y cuando regresó se sentía mal, al otro día volvió más temprano y le pregunté qué le pasaba y me dijo que le habían puesto la vacuna antigripal", comenzó a relatar a Telenoche María José, esposa de Cufré. Rodeada de sus seis hijos, la mujer contó que el enfermero falleció sin saber que tenía coronavirus, ya que pensaba que tenía neumonía. "En la clínica privada de Brandsen lo mandaron a mi casa en lugar de dejarlo internado. El jueves se levantó, se tomó la temperatura y tenía más de 40 grados. Se fue y nunca volvió: ayer lo enterramos", relató la mujer. "¡Es muy triste todo lo que estamos pasando!".

Además del dolor por la pérdida de su marido, la mujer contó frente a las cámaras de eltrece, que algunos de sus vecinos mostraron un fuerte rechazo a la familia. "A raíz de esto tuve problemas con algunos que querían que nos vayamos del barrio porque decían que habíamos traído la epidemia acá, que íbamos a contagiar a todos", sostuvo. "Ahora tengo un patrullero cuidándonos porque algunos me querían prender fuego la casilla. Pasaban con el auto y me decían que me vaya del barrio", contó.

Según informó a través de un comunicado el Ministerio de Salud bonaerense, el trabajador de la salud desempeñaba tareas en una clínica de Brandsen y vivía en San Vicente. "El enfermero de 47 años, que trabajaba en una clínica privada de la localidad, presentó síntomas el 6 de abril, fue hisopado ese mismo día y confirmado como positivo el 11. El paciente formaba parte de los contactos estrechos de los contagiados en la clínica de Brandsen, que se encuentra en investigación de la justicia y, además, en investigación epidemiológica", detallaron.

Cufré trabajaba en Instituto Médico de Brandsen, que está clausurado desde principio de la semana y que fue allanado el jueves pasado tras la muerte del padre y el abuelo del futbolista Walter Montillo . Contra la clínica hay dos investigaciones, una promovida por las autoridades municipales y otra de oficio, a cargo de la fiscal Mariana Albisu, que busca determinar si las autoridades del centro de salud ocultaron que los pacientes padecían en nuevo virus.