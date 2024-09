Hasta cuándo dura el paro de aerolíneas que arranca este viernes 13 de septiembre

Escuchar

Los sindicatos de aeronavegantes, que mantienen una dura negociación salarial con Aerolíneas Argentinas, establecieron unen nueva medida de fuerza que paralizará los vuelos de la compañía entre el mediodía del viernes 13 de septiembre y el mediodía del sábado 14, según se desprende de las más recientes asambleas realizadas por el sector.

De esta manera, el paro de aeronavegantes afectará entre 250 y 300 vuelos, por lo que resultarán damnificados entre 27.000 y 30.000 pasajeros, según las estimaciones de la compañía aérea.

El paro del viernes 13 de septiembre impactará en todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas que entren o salgan de todos los aeropuertos, ya que será un cese total de actividades.

De todos modos, puede que las operaciones de otras aerolíneas se vean afectadas este viernes. Esto se debe a que la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) realizarán, por su lado, asambleas en los lugares de trabajo también el 13 de septiembre. Esto podría afectar el servicio de Intercargo, la empresa que brinda servicios de asistencia en pista a las aerolíneas.

A su vez, en la semana siguiente están pautadas nuevas asambleas de ATE-ANAC e Intercargo, puntualmente para el jueves 19 de septiembre, por lo que se espera que también haya inconvenientes en los vuelos durante esa jornada.

Tal como ocurrió a lo largo de la semana, habrá nuevamente vuelos suspendidos de Aerolíneas Argentinas Tadeo Bourbon - LA NACION

Por el momento, aún no se informó cuáles serán los vuelos que se verán afectados por esta medida. Al consultar el sitio oficial de Aeropuertos Argentinos, se puede observar que no hay cancelaciones de arribos o partidas todavía, tanto en Aeroparque como Ezeiza. En ese sentido, se recomienda revisar esta información antes de viajar para chequear que no haya inconvenientes.

La protesta se enmarca en el contexto de negociación salarial que llevan adelante los gremios, encabezados por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) en conjunto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), con Aerolíneas Argentinas y que desencadenó en un conflicto gremial que mantiene alterado el servicio desde hace días.

Qué hacer si me cancelan el vuelo

Aerolíneas Argentinas aún no anunció las medidas paliativas por los vuelos que estarán afectadas por la medida de fuerza de los gremios de aeronáuticos. Según indicaron fuentes de la empresa a LA NACION, en primer lugar, se va a avisar a los pasajeros que cambien el día de los pasajes con anticipación.

De todas maneras, se estima que desde la compañía se implementará el mismo sistema que la semana anterior, cuando también hubo suspensiones de 150 vuelos. Como ya ocurrió el pasado 6 de septiembre, y debido al caos que se generó en los dos principales puntos de arribos y egresos del país y desde donde parten vuelos hacia las distintas provincias, desde Aerolíneas Argentinas difundieron algunos consejos para los pasajeros que tenían comprado un vuelo durante la jornada de protesta.

El paro de aeronavegantes se extenderá desde el mediodía del viernes 13 hasta el mediodía del sábado 14 de septiembre Tadeo Bourbon - LA NACION

En esa ocasión, la compañía puso en conocimiento de sus pasajeros que levantaba las penalidades por cambio de tickets y recomendaba a aquellas personas con vuelos en la franja horaria afectada, modificar sus itinerarios para evitar el periodo de mayor tráfico y demoras.

Esas modificaciones no tuvieron costo y permitían al usuario seleccionar vuelos dentro de una ventana de 15 días, siempre para su mismo destino original. De todas formas, para evacuar inquietudes, los pasajeros deberán dirigirse a los canales de atención de la empresa para realizar cambios, ya sea a través del sitio oficial o desde la aplicación de Aerolíneas Argentinas.

