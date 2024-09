Hasta cuándo es el paro de Aerolíneas Argentinas hoy, 6 de septiembre

Escuchar

Este 6 de septiembre, un paro de Aerolíneas Argentinas afecta los vuelos que salen de Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en una medida llevada adelante por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) que empezó a las 5 y termina a las 14 de este viernes.

Los horarios de la protesta, que tienen como eje la negociación salarial que llevan hace semanas los representantes de los gremios aeronáuticos y el Gobierno, fueron definidos el jueves por la mañana, lo que dio poco margen a la empresa para evitar inconvenientes en los principales aeropuertos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según comunicaron, el paro alcanza a 150 vuelos y afecta a más de 15.000 pasajeros.

Ante esta situación, la compañía recomendó a los pasajeros reprogramar o cancelar sus reservas sin penalidad. Igualmente, aclararon que dicha reprogramación será limitada y complicada, debido a la afectación de operaciones causada por la magnitud del paro, que canceló todos los vuelos de la empresa previstos para este viernes, salvo los que tienen como destino Madrid (España) y Miami (Estados Unidos), que fueron demorados.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, aseguró que el paro “perjudica el futuro” de la compañía. “Es una conducta que no entendemos. Tuvimos 15 asambleas. Nosotros programamos los vuelos y nuestro objetivo es proteger al pasajero. Hoy hay 150 vuelos afectados y 15.000 pasajeros afectados. Tenemos personas para atender a los pasajeros, pero con tantos no dan abasto. El problema es de los gremios, no pueden hacer este paro salvaje. No están entendiendo que la Argentina ha cambiado”, aseveró el funcionario en diálogo con radio Mitre.

Noticia en desarrollo...

