Hay alerta amarilla por viento zonda y tormentas para este domingo 8 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió tres alertas amarillas que alcanzan a las provincias de Misiones, Mendoza y La Pampa para este domingo 8 de diciembre que incluyen viento zonda, lluvias y tormentas.

A través de su sistema de alerta temprana, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa estimó que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Para la provincia de Misiones, el SMN prevé una nueva jornada con precipitaciones que pueden incluir actividad eléctrica. La alerta del organismo nacional alcanza a la totalidad del distrito que promediará una temperatura algo más baja que la de días anteriores: una máxima de 24°C y una mínima de 16°C.

La alerta amarilla para Misiones del domingo 8 de diciembre de 2024

Las lluvias afectarán las regiones de la Capital, Apóstoles, Concepción, Leandro N. Alem, Candelaria, San Ignacio, San Javier, Oberá, 25 de Mayo, Cainguás, San Martín, Montecarlo, Guaraní, San Pedro, El Dorado, Manuel Belgrano e Iguazú.

En el centro y oeste del país, la alerta amarilla se prevé para el sur de Mendoza, y el noroeste de La Pampa. En los distritos de San Rafael y General Alvear de la provincia cuyana se prevén fuertes tormentas, que iniciarían en la madrugada y durarían durante el resto de la jornada con una máxima de 22°C y una mínima de 7°C.

La alerta amarilla para La Pampa y Mendoza del domingo 8 de diciembre de 2024

En tanto, en Malargüe, el viento zonda podría complicar la cotidianeidad de los ciudadanos en una zona donde se esperan mínimas de hasta 5°C y máximas de 19°C.

Por último, en La Pampa, está prevista también un domingo con lluvias, aunque menos densas. Se espera una mínima de 8°C y una máxima de 21°C para los distritos alcanzados por la alerta amarilla, que son: Puelén, Limay Mahuida, Cahalileo, Loventué y Chical Co.

Recomendaciones del SMN por viento zonda:

Asegurá los elementos que puedan volarse. Mantenete alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas. No estaciones tu vehículo bajo los árboles. Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible. En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por tormentas:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra. Evitá actividades al aire libre. No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. Estate atento ante la posible caída de granizo. Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

