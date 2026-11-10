Hay alerta amarilla por vientos fuertes y nevadas para este martes 10 de noviembre: las provincias afectadas

En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró este lunes temperaturas agradables y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este martes 10 de noviembre las condiciones se mantendrán estables. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por vientos fuertes y tormentas para distintas regiones. En tanto, aseguró que en Córdoba, donde estará el Sumo Pontífice, se prevé la llegada de precipitaciones.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia por vientos rige en las zonas cordilleranas de La Rioja y San Juan, y en el sur, en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se trata de posibles fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En las puntos afectados en el centro, en las áreas cordilleranas podrían aparecer vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100, mientras que en las zonas restantes se prevén velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 70. En la Patagonia, en cambio, rondará entre 40 y 80.

Mapa de alertas para este martes

Frente a estas condiciones, el SMN recomendó evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos; y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También aconsejó no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta por nevadas que alcanza a la zona cordillerana norte de Mendoza. En estos casos, se anticipan chaparrones de nieve y algunas tormentas embebidas. Además, se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 15 centímetros, que pueden ser superados de forma local.

Por su parte, en Córdoba, donde el papa León XIV se presentará durante la mañana, se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada: chaparrones hasta el mediodía y tormentas aisladas a partir de la tarde. A su vez, los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El tiempo en el AMBA

Para este martes, el SMN señaló que, en la ciudad de Buenos Aires, la mínima será de 16°C y la máxima de 26°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado desde la tarde, y se prevé una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, por otro lado, también se anticipa una jornada nublada, con una mínima de 15°C y una máxima de 25°C. Luego, el miércoles, se esperan precipitaciones que persistirán durante toda la jornada.

En Córdoba, se esperan una mínima de 15°C y una máxima de 27°C; en Tucumán, las temperaturas oscilarán entre 16°C y 31°C; en Santa Fe, entre 15°C y 28°C; y en Entre Ríos, entre 14°C y 28°C. En Jujuy, los registros irán de 12°C a 28°C; en Salta, de 13°C a 30°C; en Misiones, de 14°C a 30°C; y en La Rioja, de 17°C a 30°C.

En Santiago del Estero, se prevén una mínima de 17°C y una máxima de 35°C; en San Luis, las temperaturas se ubicarán entre 16°C y 26°C; en San Juan, entre 16°C y 27°C; y en Mendoza, entre 12°C y 26°C. En Río Negro, los registros oscilarán entre 20°C y 30°C; en Chubut, entre 18°C y 28°C; y en Santa Cruz, entre 8°C y 20°C.