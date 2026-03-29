Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos para este domingo 29 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, lluvias y vientos para este domingo 29 de marzo. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que hay cuatro provincias afectadas por dichas advertencias.

En ese sentido, la alerta naranja por tormentas rige en una zona de la provincia de Buenos Aires, que incluye a Azul, Rauch, Tapalqué, la zona baja de Benito Juárez y la zona baja de Tandil. Allí se prevén lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden superarse de forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 29 de marzo SMN

A su vez, la alerta amarilla por tormentas abarca otras zonas de la provincia de Buenos Aires, como Luján, Suipacha, La Plata, Laprida, Olavarría y la costa de General Pueyrredón. En estas áreas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén acumulados de entre 30 y 70 milímetros.

Además, rige alerta amarilla por lluvias en el oeste de Río Negro, el noroeste de Chubut y el sudoeste de Santa Cruz. En estas zonas se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados entre 10 y 20 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. No se descarta la ocurrencia de nieve en áreas elevadas.

Por otra parte, el organismo también emitió alerta amarilla por vientos en Santa Cruz y el sudoeste de Chubut. Allí se prevén vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En tres provincias rigen una alerta amarilla por lluvias Ricardo Pristupluk

Frente a estas condiciones, para la alerta naranja por tormentas se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades, salir solo si es necesario, permanecer en construcciones cerradas y evitar zonas inundables o calles anegadas. También se aconseja asegurar objetos que puedan volarse y preparar un kit de emergencia con elementos básicos.

En las áreas bajo alerta amarilla por lluvias, se sugiere evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y mantenerse alejado de zonas inundables, además de cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

Para las zonas con alerta amarilla por vientos, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos sueltos, mantenerse alejado de puertas y ventanas y no refugiarse debajo de estructuras inestables, como árboles o carteles.

El tiempo en CABA

Para este domingo, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 22°C y una máxima de 30°C. Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, chaparrones hacia el mediodía, cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. El lunes continuarían las precipitaciones, mientras que el miércoles se estabilizarían las condiciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura mínima será de 20°C y la máxima de 29°C. Se esperan tormentas fuertes durante la mañana y tormentas aisladas al mediodía, con una probabilidad de precipitación del 70%. Para el lunes se prevé un leve descenso de la temperatura con continuidad de las lluvias, mientras que el martes mejorarían las condiciones.

En tanto, en Córdoba se espera una temperatura máxima de 32°C y mínima de 20°C, en Tucumán 31°C y 22°C, en Santa Fe 34°C y 23°C, y en Entre Ríos 34°C y 23°C. En Jujuy se prevén 28°C y 20°C, mientras que en Salta 28°C y 19°C.

Por su parte, en Misiones se estiman 33°C y 23°C, en La Rioja 34°C y 24°C, en Santiago del Estero 35°C y 24°C, en San Luis 32°C y 21°C, en San Juan 34°C y 20°C, y en Mendoza 31°C y 20°C. En la Patagonia, en Río Negro se esperan 29°C y 17°C, en Chubut 27°C y 16°C, y en Santa Cruz una máxima de 18°C y una mínima de 9°C.