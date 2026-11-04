Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este miércoles 4 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas para este miércoles 4 de noviembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá diez provincias afectadas. El nivel naranja implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Las zonas bajo alerta naranja por tormentas serán el noroeste de Córdoba, el norte y el este de Corrientes, el oeste de Misiones, el este de Chaco y el este de La Rioja. Allí se esperan tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 40 y 80 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 4 de noviembre SMN

A su vez, la alerta amarilla por tormentas regirá en el norte de Córdoba y Santa Fe, el sur y el oeste de Corrientes, el norte de Misiones, el este de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, el este de Catamarca y La Rioja. En estos sectores se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superadas en forma puntual.

Frente a las condiciones de mayor intensidad, el SMN recomienda salir solo si es necesario, permanecer en construcciones cerradas y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También aconseja no ingresar en calles anegadas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si entra agua en la vivienda.

El tiempo en CABA

Para este miércoles, el SMN informó que la ciudad de Buenos Aires tendrá una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 25°C. Se esperan chaparrones durante la mañana y la tarde, mientras que al mediodía el cielo estará nublado, con una probabilidad de precipitaciones del 10%. Por la noche, esa posibilidad bajará al 0% y el cielo estará ligeramente nublado. Para el jueves se prevé una leve suba de la temperatura y una jornada sin precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, los registros oscilarán entre una mínima de 13°C y una máxima de 24°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan chaparrones durante la mañana y la tarde, con cielo parcialmente nublado al mediodía y ligeramente nublado por la noche. Las precipitaciones regresarían durante la segunda parte del viernes, junto con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

En Córdoba, se esperan temperaturas de entre 17°C y 26°C; en Tucumán, de entre 19°C y 24°C; y en Santa Fe y Entre Ríos, de entre 17°C y 27°C. Jujuy tendrá una mínima de 17°C y una máxima de 26°C, mientras que en Salta los registros irán de 17°C a 25°C. En Misiones, se prevén valores de entre 21°C y 27°C, y en La Rioja, de entre 18°C y 28°C.

En Santiago del Estero, la temperatura oscilará entre 21°C y 31°C; en San Luis, entre 12°C y 23°C; y en San Juan, entre 15°C y 26°C. Mendoza tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 24°C, mientras que en Río Negro se esperan registros de entre 13°C y 21°C. En Chubut, los valores irán de 13°C a 19°C y, en Santa Cruz, de 7°C a 11°C.