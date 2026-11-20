Tras una semana de varios días con lluvias intermitentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este viernes 20 de noviembre hay alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias en 11 provincias. En la Ciudad y el conurbano bonaerense volverán los chaparrones.

Según el último parte del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el alerta naranja por tormentas rige para Misiones y el extremo noreste de Corrientes. Dicha zona será afectada por tormentas fuertes y/o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros que pueden ser superados de manera puntual.

Por el mismo fenómeno pero de un nivel amarillo, las alertas están vigentes para la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe, de La Pampa y de Santa Cruz, Córdoba, San Luis y el sur de Santa Cruz. En esos distritos se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Las provincias afectadas durante este viernes

A partir de estas previsiones, el ente meteorológico sugirió evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Finalmente, el alerta amarillo por lluvias corre para el extremo sur de Santa Cruz, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, pudiendo ser superados de manera local. No se descartan algunas tormentas de forma aislada.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió también el pronóstico del tiempo para este viernes en el AMBA, donde se esperan condiciones más desfavorables que el jueves.

Durante toda la jornada se esperan intensas lluvias con una probabilidad de tormenta que asciende al 70% durante la tarde. La temperatura mínima se fijará en los 20°C y ya desde el mediodía y con una intermitente aparición del sol, la máxima alcanzará los 25 grados en la Ciudad.

El alerta climático para la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre 19 grados y 27 grados de máxima. Al igual que en la Ciudad, la probabilidad de chaparrones atraviesa el umbral del 50%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 28°C y 18°C en Catamarca; 32°C y 23°C en Chaco; 14°C y 11°C en Chubut; 27°C y 16°C en Córdoba; 31°C y 22°C en Corrientes; 29°C y 19°C en Entre Ríos; 34°C y 23°C en Formosa; 30°C y 17°C en Jujuy; 27°C y 14°C en La Pampa.

Por otro lado, en La Rioja las temperaturas se mantendrán entre 28°C y 18°C; 26°C y 16°C en Mendoza; 28°C y 22°C en Misiones; 25°C y 14°C en Neuquén; 18°C y 13°C en Río Negro; 28°C y 18°C en Salta; 30°C y 15°C en San Juan; 28°C y 13°C en San Luis; 18°C y 5°C en Santa Cruz; 29°C y 18°C en Santa Fe; 31°C y 20°C en Santiago del Estero; 16°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 29°C y 19°C en Tucumán.