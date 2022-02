Hiperestesia: ¿puede el Covid provocar este doloroso trastorno?

A medida que el coronavirus contagia a cada vez más personas alrededor del mundo, y cuando aún se están dilucidando las principales características de la variante ómicron, hay determinadas dolencias que se detectan y hacen surgir la pregunta: ¿está relacionada con el Covid-19?

Es lo que sucede con la hiperestesia, como se denomina al aumento anormal de la sensibilidad corporal.

Según anunció el inmunólogo ruso Vladimir Bolibok, recientemente pudo observar hiperestesia en personas contagiadas de Covid-19. “Si uno toca a la persona, no duele, pero si uno presiona sus manos, entonces la piel, los músculos, los huesos, en todas partes hay dolor, hasta el punto de hacerlas gritar”, explicó Bolibok al portal Ura News.

Una posible explicación podría ser que el Covid-19 produce lesiones en los nervios periféricos, que hacen que los pacientes sufran entumecimiento, hormigueos, dolor o frío en diferentes partes del cuerpo. Se trata, en todo caso, de un síntoma muy poco documentado.

Incluso en el año 2020, cuando la pandemia había comenzado hacía poco tiempo, investigadores del Departamento de Dermatología, Veneorología y Alergología de la Universidad de Wroclaw, Polonia estudiaron la hiperestesia cutánea provocada por la infección del coronavirus.

Concluyeron que existía, pero era muy rara.

El estudio analizó una pequeñísima muestra de nueve pacientes con coronavirus que presentaron hiperestesia. Dos de ellos habían tenido una picazón particular, aunque los investigadores concluyeron que podía deberse a una reacción alérgica al paracetamol.

“Puede haber pacientes que, sufriendo Covid-19, tengan algún otro tipo de patología que pueda producir parestesia también, se puede producir tranquilamente la sumatoria de dos patologías. Por lo que yo no se lo atribuiría directamente al coronavirus con tan escasa estadística”, dice Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano. El médico asegura que hasta ahora no se vio hiperestesia en su hospital.

Algo similar plantea Martín Hojman, médico infectólogo del Hospital Rivadavia y coordinador de la Red de Infectología de CABA. “La verdad que no vi ningún paciente con hiperestesia. Es cierto que esta variante siempre sorprende, pero al no haber visto ningún caso clínico ni leído ninguna serie de estudios, yo pondría en duda la relación. Por lo pronto es solo una descripción de algo que aún no podemos decir que esté asociado”, concluye.