Hito: la Legislatura ratificará hoy el acuerdo para el traspaso de 31 líneas de colectivo a la Ciudad

La Legislatura porteña debatirá en la sesión de hoy importantes proyectos, entre ellos, el traspaso de 31 líneas de colectivos a la órbita del distrito capitalino.

El Poder Legislativo local ratificará el acuerdo firmado entre el Estado nacional y el gobierno de la ciudad a principios de este mes, mediante el cual se le transfiere a este último la competencia exclusiva para regular, controlar y fiscalizar el servicio público de transporte automotor de pasajeros que opera dentro de su jurisdicción. Esto incluye la fijación de tarifas, la planificación de las prestaciones y la concesión de permisos.

El acuerdo tiene como objetivo cumplir con la ley nacional 26.740, que reconoce la autonomía de la Ciudad para gestionar estos servicios. Además, se establece un período de transición para la implementación total de las competencias, así como la colaboración entre las partes mediante convenios específicos.

La gestión de Javier Milei se compromete a continuar con la asistencia a los servicios públicos de transporte a través del pago de las compensaciones denominadas “Atributo Social”, contemplado en las resoluciones 651/15 del entonces Ministerio del Interior y Transporte de la Nación y 521/16 del entonces Ministerio de Transporte de la Nación, así como el pago de las Comisiones SUBE que se generasen por la aplicación del decreto 84/09.

El acuerdo entre la Ciudad y la Nación establece un período de transición para la implementación total de las competencias Gerardo Viercovich

Respecto del traspaso, LA NACIÓN consultó a fuentes del gobierno porteño para obtener mayores precisiones sobre cómo será esta transición y los primeros pasos tras obtener el control de las líneas. “En principio no habría anuncios. Estamos hablando con las empresas de colectivos para intercambiar opiniones y oportunidades de mejora. Hay una transición ordenada con la Nación para que ellos continúen con la fiscalización y control del sistema (a través de la CNRT) para garantizar la seguridad y el servicio”, afirmaron.

“También continuamos el diálogo con la Provincia de Buenos Aires, porque la Ciudad va a tener 31 líneas, pero hay otras 100 que entran al territorio y hay que tener una política tarifaria ordenada para que no haya desequilibrios”, precisaron.

El acuerdo, que hoy será debatido por la Legislatura porteña para su ratificación, fue analizado por la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, a cargo del radical Lucio Lapeña (UCR-Ev), quien explicó a LA NACIÓN: “El traspaso del sistema de transporte de colectivos es un paso muy importante para la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires. Esto se está pidiendo hace tiempo, incluso está contemplado cuando se hizo el traspaso del subte, en 2012, pero hasta ahora no había sido instrumentado”.

No obstante, reconoció que “lamentablemente, la Nación decidió traspasar el sistema sin ser saneado, con subsidios importantes y costos sin reconocer. Por esto, el gobierno de la ciudad va a tener un desafío importante al momento de planificar la calidad del servicio de aquí en adelante”.

La Legislatura porteña ratificará el convenio para el traspaso de los colectivos LUIS ROBAYO - AFP

Y concluyó: “Lo ideal hubiese sido que el gobierno nacional efectivice el traspaso con el sistema saneado o bien con los recursos para que opere. Sin embargo, siempre es positiva la transferencia de competencias”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Transporte, Marina Kienast (Republicanos Unidos), recomendó que “el Ejecutivo se siente con las empresas y proponga un nuevo plan de transporte que mejore los recorridos, las frecuencias y brinde mayor seguridad a los porteños”. Agregó que “el Ejecutivo debe trabajar coordinadamente con la Legislatura, sobre todo con la Comisión de Transporte, para poder actualizar las leyes actuales, que no benefician en nada al usuario”.

En tanto, el diputado de Unión por la Patria (UP) Alejandro Grillo sostuvo que “el transporte es un tema que no sabe de límites jurisdiccionales. La General Paz no divide realidades, une las problemáticas de la ciudad con las problemáticas de la provincia”, por lo que consideró que “la Agencia Metropolitana del Transporte tiene que ser el ámbito por fuera de los Ejecutivos de turno que diagnostique y planifique las políticas de transporte a toda el área metropolitana”.

“Para mí, hay un tema que es fundamental, de vital importancia, que hace muchos años que está sancionada la ley, pero que no se efectiviza, que es la constitución de la Agencia Metropolitana de Transporte. No se puede planificar política de transporte interjurisdiccional sin un ámbito que regule las tres jurisdicciones, tanto la nacional, como la provincia de Buenos Aires, como la Ciudad”, completó.

Tras la aprobación en la Legislatura, ambos gobiernos pueden avanzar con la transferencia ya que el Congreso nacional no deberá intervenir, recordaron fuentes de la Ciudad, dado que –como se mencionó– había sido prevista en una cláusula cuando se traspasó el subte.