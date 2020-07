La red extra hospitalaria en la ciudad ya suma 50 hoteles donde se aislan a los pacientes leves de coronavirus Fuente: LA NACION

Con la incorporación de un hotel cada dos días a la red extra hospitalaria montada para albergar a pacientes leves de coronavirus la Ciudad ya llegó a 50 establecimientos preparados para detener la ola de contagios . El último en sumarse fue el hotel Milan que, como el resto, fue acondicionado por un equipo de bioseguridad que instaló las zonas exclusivas de aislamiento de Covid-19 .

En total, desde que comenzó la pandemia, pasaron 27.798 personas por estos hoteles de las cuales 24.539 ya recibieron el alta y culminaron su período de cuarentena. En los hoteles se aislan a los pacientes leves de coronavirus y aquellos casos sospechosos que requieren un seguimiento y, por distintas razones, no pueden permanecer en sus domicilios.

La transformación del hotel en un centro extrahospitalario para pacientes con Covid-19 es un proceso que demanda entre 48 y 72 horas antes de que llegue la primera persona. Requiere un trabajo coordinado entre las áreas de turismo, operaciones, logística, mantenimiento, bioseguridad y salud.

El equipo de bioseguridad define cuales son los espacios en los que cada una de las personas realizará sus tareas. Por ejemplo, establece las zonas que usarán los médicos para ponerse la ropa y elementos de seguridad (el barbijo, la cofia, el camisolín) y dónde deben desecharlos de manera segura; y las áreas destinadas para el personal de catering y limpieza. También delimita el lugar por donde ingresan los pacientes al hotel y se dirigen a sus habitaciones.

En la recepción del hotel es necesario colocar un nylon o una mampara que servirá para separar el espacio donde se recibirá a los pacientes de forma segura. Los médicos y el personal del hotel permanecerán detrás de este separador. Allí los pacientes, una vez habilitado el hotel ingresan, se identifican, completan su ficha de admisión y suben a su habitación. El recorrido se repitirá al momento del egreso.

"Cada hotel que sumamos son más camas disponibles en los hospitales. Y esto es fruto del esfuerzo que vienen haciendo todos los vecinos cumpliendo con la cuarentena y con las medidas que les vamos proponiendo: cada día que ganamos en esta pandemia sirvió para estar mejor preparados", señaló Felipe Miguel , Jefe de Gabinete porteño.

De las habitaciones se retira todo lo que no es necesario: cortinas, muebles, cuadros o adornos. Al mismo tiempo se incorporan elementos que los hoteles convencionales no tienen como tachos especiales para los desechos patogénicos con bolsas de color rojo. Allí se eliminan de manera segura todos los implementos de seguridad y residuos que generan los pacientes. Se coloca un tacho en cada uno de los pisos para poder asegurar que esos desechos no circulen por todo el hotel.

En esta etapa, se verifica cada detalle de las habitaciones y el hotel. Desde el funcionamiento de la conexión a Internet, la iluminación, los ascensores, el sistema de aire, la calefacción, el agua fría y caliente, los servicios sanitarios, y la televisión hasta que los controles remotos tengan pilas. Una vez que todo está chequeado, se visten las habitaciones. Esto significa que se coloca la blanquería correspondiente: el cobertor del colchón, las sábanas, el toallón. También la bolsa para residuos patogénicos y los implementos de higiene básicos.

"La situación de dar de alta un hotel es plenamente satisfactoria para todo el equipo porque nos permite ofrecer alojamiento a quienes más lo necesitan, y a la vez cortar la cadena de contagios", afirmó Facundo Carrillo , secretario de Atención Ciudadana.

Uno de los elementos que se incorporó por protocolo a todos los hoteles es un banquito en la puerta de cada habitación. A través de este, se realiza cualquier intercambio material entre los huéspedes y los equipos que trabajan en el hotel. Por ejemplo, el equipo de catering deja la comida en su superficie y el de limpieza, el kit de higiene de la habitación. El banco evita de esta forma que se produzca una costumbre tan arraigada como peligrosa en tiempos de pandemia: la interacción física entre los pacientes y los voluntarios.

Si bien el paciente está aislado físicamente en la habitación, mantiene una comunicación constante tanto con el personal médico, que a través de llamadas periódicas realiza el seguimiento de su cuadro clínico, como con el equipo de voluntarios del hotel, con quienes permanece en contacto para resolver sus necesidades diarias.