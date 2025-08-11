Hoy hay paros en más de 50 universidades; se terminó el streaming submarino en Mar del Plata
Además, bajaron las ventas en comercios por cuarto mes consecutivo; EE.UU. busca otra cumbre entre Rusia y Ucrania; Germán Pezzella se rompió los ligamentos cruzados. Estas son las noticias de la mañana del 11 de agosto de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Paros por reclamos en salud y educación. Los trabajadores del Garrahan anunciaron un nuevo paro: será de 24 hs, comenzará el miércoles a las 7 de la mañana, además habrá una concentración frente a la obra social en reclamo por la implementación de copagos. Además, docentes y nodocentes de las más de 50 universidades nacionales de todo el país realizan hoy una medida de fuerza por 24 horas en reclamo de una recomposición salarial.
- Bajaron las ventas de los comercios por cuarto mes consecutivo. En julio las ventas minoristas del sector pyme cayeron 2% interanual a precios constantes y 5,7% con respecto a junio, según datos de la CAME. Pero en lo que va de 2025 mostraron una mejora de 7,6% en relación al mismo periodo de 2024.
- Los científicos del Conicet terminaron la expedición y se despidieron del streaming. El relevamiento de la fauna y flora del cañón submarino Mar del Plata se convirtió en un fenómeno seguido por miles de personas. Con un cartel que sumergieron en el fondo marino en el que decía: “gracias por el apoyo”, el grupo de más de 30 investigadores concluyó el estudio que realizó durante las últimas dos semanas.
- La Casa Blanca busca otra cumbre entre Ucrania y Rusia. Mientras Vladimir Putin y Donald Trump se preparan para reunirse el viernes en Alaska, el vicepresidente de Estados Unidos reveló que la administración del republicano está trabajando para organizar una reunión que también incluya al mandatario ucraniano. Trump sugirió que los intercambios de tierras podrían formar parte de un acuerdo de paz entre ambos países.
- Malas noticias para River. Germán Pezzella se rompió los ligamentos cruzados: el defensor millonario se lesionó durante el clásico ante Independiente. Tendrá que estar entre 8 y 9 meses fuera de las canchas para su recuperación, lo que representa una baja importante para River en lo que queda de la temporada.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
Hay alerta amarilla por lluvias y frío extremo para este domingo 10 de agosto: las provincias afectadas
- 2
Fentanilo contaminado: investigan 76 muertes en el país asociadas con el uso del fármaco de HLB Pharma
- 3
Denuncian que cada vez hay más ratas en Buenos Aires: los barrios complicados y sus lugares “preferidos”
- 4
Video | Cuál es el mejor inductor del sueño según un especialista: “Es más efectivo en hombres que en mujeres”