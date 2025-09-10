Hoy se conoce la inflación de agosto; Javier Milei ratificó el esquema de bandas para el dólar
Además, llega el primer vuelo de deportados argentinos desde EEUU; Polonia derribó drones rusos en su espacio aéreo; Argentina perdió 1 a 0 con Ecuador. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 10 de septiembre de 2025
- Hoy se conoce la inflación de agosto. El Indec dará a conocer la variación de precios, que según las mediciones privadas habría alcanzado 2,1%, quebrando tres meses consecutivos por debajo del 2%, y marcando una desaceleración respecto del 1,9% de julio. El relevamiento de expectativas de mercado que elabora el Banco Central señala que la inflación cerraría el 2025 en 28,2%.
- El FMI afirmó que colabora para afianzar la estabilidad y Milei ratificó el esquema de bandas. El organismo, a traves de un posteo de la directora de comunicaciones Julie Kozack, señaló que su staff colabora “estrechamente con las autoridades argentinas para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del pais”. Tras el respaldo del Fondo, el Presidente afirmó que no se moverá “ni un milímetro del programa económico”.
- Llega el primer vuelo a Buenos Aires de argentinos deportados desde Estados Unidos. El operativo de deportación masiva de inmigrantes ilegales lanzado por la administración de Trump tendrá por primera vez un avion con destino a Ezeiza. Un Boeing partirá hoy desde Estados Unidos, hará escalas en Colombia y Brasil, y llegará al país sin confirmación oficial de cuántos argentinos serán trasladados.
- Polonia derribó tres drones que violaron su espacio aéreo durante un ataque ruso a Ucrania. Las autoridades polacas indicaron que se trata de un acto de agresión sin precedentes. Además indicaron que invocarán el artículo 4 del tratado de la OTAN: contempla que los aliados se consultarán cuando sientan amenazada su seguridad o integridad.
- Argentina, sin Messi, perdió 1 a 0 ante Ecuador en su último partido por las eliminatorias. Enner Valencia abrió el marcador de penal en el cierre del primer tiempo. Con este resultado, más allá de que está clasificada al Mundial, la selección perdió el primer puesto del ranking FIFA después de estar más de dos años en la cima. España se coloca virtualmente en el tope del podio y segundo, Francia.
